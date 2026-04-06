Independiente se burló de Flavio Azzaro desde la cuenta oficial del club: la reacción del periodista de Racing

Tras el triunfo en el clásico, Independiente publicó un video con la voz de Flavio Azzaro de fondo y este contestó en vivo en su programa de streaming.

Independiente vive días de euforia absoluta tras el gran triunfo en el clásico de Avellaneda. Y claro, como suele suceder en este tipo de partidos, las chicanas tomaron un rol protagónico en las redes sociales tras el 1-0 en el Libertadores de América. En ese sentido, uno de los que más ligó fue Flavio Azzaro, uno de los periodistas más influyentes de Racing.

Independiente festejó el clásico con un video dedicado a Flavio Azzaro Horas después del match, la cuenta oficial del Rojo, que desde el pitazo final se burló de su eterno rival con incontables posteos, publicó un particular recorte en TikTok con los festejos de los jugadores tanto en la cancha como en el vestuario. No obstante, el detalle que llamó la atención es que el video fue editado con la voz del famoso comunicador académico de fondo.

El video que publicó Independiente con la voz de Flavio Azzaro tras el triunfo en el clásico ante Racing. El video que publicó Independiente con la voz de Flavio Azzaro tras el triunfo en el clásico ante Racing. La respuesta del periodista de Racing al video con su voz de fondo "Ni si quiera es un relato de otra época. Esperaron a que yo haga la reacción, grabaron el video y los subieron a las cuentas oficiales, ¿ustedes me entienden?", comentó en primera instancia, mientras reaccionaba en vivo a la chicana en el programa No Podemos Perder que conduce por el canal de AZZ.

El audio lo tomaron de la reacción de Azzaro a la derrota de Racing en su canal de YouTube e, intencionalmente, está sacado de contexto: "Está editado, pero no importa, lo entiendo. Lo que quise detallar es que este clásico en particular Racing lo perdió por boludo, porque no supo aprovechar el momento", explicó.

A su vez, el periodista fanático de la Academia se mostró desconcertado por la burla de Independiente. "Lo que es muy loco y no me parece tan adecuado es que el club me ponga a mí en este lugar. Hasta podría tomarlo como un halago que yo sea el apuntado o el representante de Racing, porque la verdad es que tenían cosas de qué agarrarse para reírse como el penal de Maravilla", subrayó antes de ponerle fin al debate.