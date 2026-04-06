La tremenda frase de Max Verstappen sobre Lionel Messi: qué jugada suya destacó del Mundial de Qatar

Max Verstappen llenó de elogios a Lionel Messi y habló de una acción puntual que lo fascinó en la Copa del Mundo 2022. "Es indefendible", dijo.

Desde la Formula 1 llegó un guiño bien futbolero. En este caso, el protagonista es nada menos que Max Verstappen, uno de los mejores pilotos de la historia, quien volvió a hablar públicamente Lionel Messi con frases que reflejan a flor de piel su fanatismo por el astro argentino.

El neerlandés, multicampeón en la Máxima, describió al rosarino con conceptos propios de su disciplina, destacando su capacidad para definir los partidos. “Lee el juego y puede marcar cuando quiera. Muchos jugadores necesitan correr, crear espacios, pero él no. No se le puede parar, va a marcar cuando vea la oportunidad”, afirmó.

La jugada de Messi que enloqueció a Max Verstappen en Qatar 2022 Lejos de quedarse con un solo halago, Verstappen hizo foco en una acción que quedó grabada en la memoria de todos los argentinos: la asistencia de Messi a Nahuel Molina en los cuartos de final del Mundial de Qatar. “El pase que hizo contra los Países Bajos en Qatar, es indefendible”, sentenció, prácticamente impactado por la genialidad del 10.

El enorme elogio de Max Verstappen a Messi y su alusión del Mundial 2022. El enorme elogio de Max Verstappen a Messi y su alusión del Mundial 2022. Video: ESPN Aquel toque quirúrgico de la Pulga rompió líneas y dejó al lateral del Atlético de Madrid de cara al gol en un partido que tenía de todo: tensión, roces y un final para el infarto que se resolvió por penales y metió a la Scaloneta en semifinales.