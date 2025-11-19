La fuerte defensa de Chiqui Tapia a los polémicos arbitrajes en el fútbol argentino: "Si cada uno asume..."

Chiqui Tapia, titular de la AFA, defendió a los jueces y apuntó a todos los actores del fútbol. También respondió a quienes señalan beneficios para Barracas.

El mandamás del fútbol argentino no esquivó ningún tema y dejó varios textuales potentes sobre el arbitraje y la credibilidad del juego. Foto: captura de video.

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas que se multiplicaron en el tramo final del Torneo Clausura y apuntó al debate eterno sobre el arbitraje en el fútbol argentino. Con varios textuales fuertes, el presidente de la AFA defendió a los jueces, pidió autocrítica para todos los actores y también respondió a quienes señalan beneficios para Barracas.

El titular de la AFA fue uno de los protagonistas de la primera jornada del Olé Summit en la Usina del Arte. Y lejos de correrse del debate, el expresidente de Barracas Central habló de lleno sobre los escándalos que vienen sucediendo debido a los cuestionados arbitrajes tanto en Primera división como en las categorías del Ascenso.

Qué dijo Chiqui Tapia sobre las críticas al arbitraje argentino Chiqui Tapia habló sobre las críticas al arbitraje argentino Chiqui Tapia habló sobre las críticas al arbitraje argentino Diario Olé “No siempre la culpa cuando un equipo pierde es del árbitro. Tan malo el arbitraje argentino no es. Cuando hay un error humano cada uno lo ve a su manera y lo demuestra. También hay artistas que predisponen mal. Cuando uno llega mal predispuesto, conviviendo y consumiendo cosas que no le hacen bien al fútbol, no está bien. Acá esto no es corregir de un solo lado. Todos tenemos que corregir: jugadores, periodistas, hinchas. A veces parece que los jugadores nunca se equivocan, que los técnicos nunca fallan los planteos”.

Con ese mini monólogo, Tapia dejó clara su postura frente a las críticas que sobrevuelan a quienes dirigen los partidos. Incluso respondió a quienes señalan a Barracas como uno de los clubes más beneficiados.

Sobre el supuesto favoritismo a Barracas : “Siempre está la sugestión” Barracas Argentinos Juniors Barracas logró un triunfo clave, pero otra vez quedó bajo la lupa por decisiones arbitrales polémicas, como la expulsión de Claudio Bravo en Argentinos Juniors. Fotobaires “Sin dudas siempre está la sugestión esa, eso siempre existió, desde Grondona con Arsenal. También con Barracas. Y dicen que Riestra, y Riestra estuvo 24 o 25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? Decían que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Y perdió y San Martín de San Juan descendió”.