La reacción viral de dos comentarista de la TV de Curazao tras el penal anulado que los metió en el Mundial

El cierre dramático del Jamaica–Curazao dejó una escena inolvidable cuando el árbitro Iván Barton anuló el penal ¡en el minuto 93!

La clasificación de Curazao al Mundial 2026 dejó una imagen insólita de la TV curazuleña tras la decisión del árbitro Iván Barton.

La histórica clasificación de Curazao al Mundial 2026 tuvo un instante determinante que quedó registrado en su televisión local. En el minuto 93, con el partido 0-0 ante Jamaica, el árbitro salvadoreño Iván Barton cobró un penal que podía dar vuelta el destino del grupo.

La tensión fue inmediata: en cabina, los comentaristas siguieron la revisión del VAR con el aire cargado de incertidumbre. Cuando Barton anuló la decisión, la cabina explotó. La bronca contenida se transformó en festejo, la duda en alivio y la transmisión en un desahogo total. Ese gesto del árbitro reconfirmó el boleto mundialista y dejó a Jamaica rumbo al repechaje.

El 0-0 final selló una clasificación histórica para Curazao, la primera de su trayectoria. Y lo hizo con una jugada que será recordada por su impacto y por la reacción televisiva que recorrió la isla.

La acción fue una más en una noche llena de responsabilidad para Barton, quien condujo el partido junto a sus asistentes David Morán y Juan Francisco Zumba. El juez no solo rectificó el penal: también amonestó a Ian Fray y Richard King en Jamaica, expulsó a Jonathan Russell y mostró amarillas a Jeremy Antonisse y Godfried Roemeratoe en el equipo que terminó puntero del Grupo B con 12 puntos.