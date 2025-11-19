Rumor bomba en Uruguay sobre Marcelo Bielsa tras el lapidario 1-5 ante Estados Unidos

Uruguay quedó golpeado tras el 1-5 frente a Estados Unidos en Florida, un resultado que desacomodó al equipo y expuso tensiones que venían desde hace tiempo. El impacto deportivo dejó en el centro de la escena a Marcelo Bielsa , cuya gestión hoy aparece bajo la lupa en medio de un clima cada vez más enrarecido puertas adentro.

El plantel de la Celeste no es ajeno al ruido: decisiones discutidas, ausencias que sorprendieron y un vestuario que ya venía mostrando señales de desgaste, profundizaron las dudas. La derrota, lejos de ser un episodio aislado, terminó por encender todas las alarmas y alimentó un debate que ya no se puede esquivar.

A partir de allí surgió un rumor fuerte en Uruguay : la continuidad de Marcelo Bielsa habría quedado en duda tras la goleada, según informó el periodista Federico Buysan. La distancia entre el cuerpo técnico y varios futbolistas se habría ampliado con el correr de los meses, especialmente a partir de resultados adversos y de una idea de juego que, según distintas voces, perdió respaldo dentro del grupo.

Entre los puntos que generaron mayor malestar se mencionan ausencias de peso, como las de Edinson Cavani en su momento o la de Federico Valverde en esta doble fecha FIFA ante México y Estados Unidos. A eso se sumaron las duras declaraciones de Luis Suárez tras su salida de la selección, un episodio que dejó una herida interna que nunca terminó de cicatrizar.

Pese a la tensión, desde la AUF decidieron respaldar públicamente al entrenador. “El resultado nos pegó fuerte. Pero veo a Bielsa con fuerza para seguir, tiene mucha autocrítica. Ante ese dolor hay un razonamiento, pero hay que recomponer y seguir”, expresó el director deportivo Jorge Giordano. Pero más allá de este respaldo, una noticia de último momento agitó las dudas.

Marcelo Bielsa llamó a conferencia de prensa para el jueves a la tarde

El día después del durísimo 1-5 ante Estados Unidos y en medio de un clima enrarecido con el plantel, Marcelo Bielsa llamó a conferencia de prensa para el jueves a las 17 horas en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario de Montevideo. Inicialmente, sería para evacuar las dudas de la prensa ante los rumores que invadieron la Selección uruguaya. Pero siendo el DT argentino el protagonista, nunca se sabe qué puede informar en el encuentro con los periodistas.

El sincericidio de Marcelo Bielsa tras la dura derrota de Uruguay

El propio Bielsa asumió la responsabilidad en conferencia de prensa: “Me siento responsable de todo esto. Lo que pienso es que no tengo sensación de reclamo hacia nadie y sí tengo la sensación de que lo que sale afectado después de una actuación como la de hoy es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores, de los recursos”.

Marcelo Bielsa post Estados Unidos Marcelo Bielsa post Estados Unidos. DSports

El ciclo del Loco tuvo picos altos (como la clasificación al Mundial, los triunfos ante Brasil y Argentina en la Eliminatoria y el tercer puesto en la Copa América 2024) pero también decisiones polémicas y rendimientos irregulares. Hoy, tras el golpe en Florida, su continuidad vuelve a ser tema de discusión en Uruguay.