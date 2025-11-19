Cuánto ganará Franco Colapinto como piloto titular de Alpine durante la temporada 2026

Franco Colapinto recibirá un aumento considerable, aunque aún se mantiene lejos de los salarios más altos de la categoría.

La continuidad de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 quedó confirmada y, con ella, también una actualización en su contrato. El argentino seguirá como piloto titular y pasará a ubicarse en un escalón salarial superior dentro de la categoría, aunque todavía sin alcanzar las cifras de los referentes de la Fórmula 1.

El nuevo salario de Franco Colapinto La Fórmula 1 no difunde los sueldos oficiales de sus corredores, pero los rangos estimados para debutantes y pilotos de equipos medianos suelen ubicarse entre 500 mil y 1 millón de dólares. Colapinto integraba ese grupo, aunque su renovación, el rendimiento y la experiencia acumulada facilitaron un incremento significativo.

Desde 2026, su salario base se moverá entre 1,5 y 2 millones de dólares anuales. Aun así, la cifra continúa siendo modesta si se la compara con los aproximadamente 10 millones que percibe su compañero Pierre Gasly. En ese contexto, para Colapinto será determinante consolidar resultados que le permitan acceder a bonificaciones y sumar impulso mediante el aporte de patrocinadores personales.

colapinto gasly1 La brecha entre el salario de Franco Colapinto y su experimentado compañero en Alpine, Pierre Gasly, sigue siendo considerable. Instagram @ alpinef1team La enorme brecha con los mejores pagos de la categoría Las diferencias dentro del paddock son marcadas. Las estrellas de la Fórmula 1 manejan contratos que superan ampliamente los valores medios: Max Verstappen podría alcanzar los 65 millones de dólares por año, Lewis Hamilton ronda los 60 millones y Charles Leclerc supera los 34 millones. Estos montos responden a acuerdos de largo plazo y al peso comercial que cada piloto aporta a su escudería.

Horarios del GP de Las Vegas 2025 La actividad en Las Vegas comenzará el jueves 20, con la primera práctica a las 21.30. El viernes habrá dos sesiones: a la 01.00 y nuevamente a las 21.30. La clasificación será el sábado, desde la 01.00, mientras que la carrera se disputará en la madrugada del domingo a la 01.00, siempre según el horario argentino.