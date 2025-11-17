¡Ensañado! Un campeón de la F1 volvió a criticar a Franco Colapinto: "No es más que un piloto que paga"

La renovación de Franco Colapinto con Alpine para la temporada 2026 generó entusiasmo entre los aficionados argentinos, especialmente porque el piloto contará con un nuevo coche y motor Mercedes en un proyecto que promete partir desde cero. Sin embargo, el anuncio también reactivó críticas de peso dentro del ambiente de la Fórmula 1 .

Uno de los más duros volvió a ser Jacques Villeneuve , campeón mundial de 1997 con Williams, quien se mostró implacable al analizar la continuidad del joven piloto. Sus declaraciones reabrieron el debate sobre el rol de los patrocinios y el rendimiento deportivo en la estructura francesa.

Cabe recordar que no es la primera vez que el canadiense critica el paso de Colapinto por la Máxima .

Desde BetVictor Casino, Villeneuve lanzó una frase que -por supuesto- no pasó desapercibida: “La confirmación de Colapinto me recuerda a la época en que se pagaba a los pilotos. Colapinto no es más que un piloto que paga para financiar al equipo. No fueron sus resultados en pista los que justificaron esta extensión de contrato con Alpine . Ha mostrado destellos de velocidad, pero no es constante”.

La postura del canadiense generó polémica porque Colapinto todavía no lleva una temporada completa en la Fórmula 1 . Su debut con Williams incluyó puntos importantes y buenas actuaciones en clasificación, aunque Alpine —actualmente con el peor coche de la parrilla— no logró ofrecerle herramientas competitivas en su primer año.

colapinto brasil2 Villeneuve vuelve a disparar contra Colapinto tras la confirmación de Alpine. www.francolapinto.com

Otra voz crítica se suma al debate

Las apreciaciones de Villeneuve no fueron aisladas. Días atrás, el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya también se refirió a la renovación del argentino, en diálogo con el diario As. “Franco Colapinto pilota en la Fórmula 1 por los patrocinios de Mercado Libre y Globant. Si Paul Aron hubiera tenido el dinero, Alpine lo habría puesto de titular antes que a Colapinto”.

Ambos ex pilotos comparten una visión similar: consideran que el respaldo económico influyó más que sus resultados en pista.

La mirada opuesta: “Colapinto merece su lugar”

Pero no todas las opiniones apuntan en la misma dirección. En las últimas horas, Gabriel Bortoleto ofreció una lectura muy diferente sobre el presente del argentino. El piloto destacó que su continuidad fue consecuencia directa de su rendimiento y de su impacto interno.

colapinto bortoleto Gabriel Bortoleto ofreció una lectura muy diferente sobre el presente de Franco Colapinto. www.francolapinto.com

Según Bortoleto, Colapinto “merece” mantener su asiento en Alpine para 2026, y agregó un dato revelador sobre el nivel que mostró durante el año: “Colapinto puso a Gasly bajo presión en muchas carreras”. Para él, el argentino no solo cumplió con las expectativas, sino que elevó la vara dentro del equipo.