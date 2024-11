Juan Pablo Montoya, expiloto de Williams y McLaren, liquidó a Colapinto: “Ahora todos aman a Franco, pero se estrelló detrás del…”

Franco Colapinto se prepara para lo que serán las últimas tres carreras de la temporada de la Fórmula 1. El piloto de Williams, que se ha ganado el cariño de los amantes de la Máxima, viene de sufrir en el Gran Premio de San Pablo, donde sufrió dos accidentes debido a las fuertes lluvias que dijeron presente en Interlagos. La primera se dio en la clasificación y la segunda, lamentablemente, promediando la carrera.

En este contexto, quien apuntó contra el argentino luego de su mal paso por tierras brasileras fue el expiloto Juan Pablo Montoya. El colombiano, que supo brillar a bordo de Williams y McLaren, no dudó en liquidar al joven de 21 años luego del traspié que sufrió en Sudamérica.

Juan Pablo Montoya liquidó a Colapinto

En su diálogo con el medio AS Colombia, el hombre de 49 años analizó el presente de su ex escudería y, en el momento justo de referirse a la performance de Franco Colapinto, no dudó en ser tajante. “Williams la tiene horrible, destruyeron tres autos”, comenzó, sumando el accidente que sufrió Alex Albon.

Posteriormente, Juan Pablo Montoya volvió a referirse al presente del argentino de 21 años en la Fórmula 1: “Colapinto se estrelló dos veces. Sé que los errores pueden pasar, pero ahorita Colapinto está en el amor de todo el mundo, pero se estrelló detrás del Pace Car (Safety Car)”.

El accidente de Colapinto en el GP de Brasil

A la hora de querer explicar los motivos del despiste del hombre de 21 años, el colombiano soltó: “Probablemente lo que estaba haciendo Colapinto es que quiso alcanzar el pelotón cuando ya no estaba el Safety Car. Y una de las cosas que pasan hoy es que las llantas intermedias ya no tienen tanta temperatura, ni las slicks (gomas para piso seco)”.

“Como estaba lloviendo duro, pisó un poco de un charco y cualquier cosa por exceso en lluvia con las llantas sin temperatura... Ese es el problema cuando los autos tienen tanta potencia y tienen tanto grip (adherencia en pista) que uno está bien, y de pronto, en un segundo, ya no lo estás, no es un poquito”, sentenció Montoya.