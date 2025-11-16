Un piloto de la Fórmula 1 fue contundente sobre el presente de Franco Colapinto: "Puso a Gasly..."

La continuidad de Franco Colapinto en Alpine para 2026 sigue generando repercusiones en la Fórmula 1 . En las últimas horas, Gabriel Bortoleto opinó sobre el presente del piloto argentino y aseguró que su rendimiento fue decisivo para mantenerse en la estructura. Según explicó, no solo cumplió con lo esperado, sino que elevó el nivel interno del equipo.

En ese sentido, Bortoleto afirmó que Colapinto “merece” haber asegurado su lugar en la Máxima, y reveló un detalle clave sobre su impacto en el rendimiento del equipo francés: “ Colapinto puso a Gasly bajo presión en muchas carreras ”.

El piloto de Pilar se incorporó a la escudería de Enstone en el Gran Premio de Emilia Romaña, cuando reemplazó a Jack Doohan. Los primeros fines de semana no fueron sencillos: debió adaptarse al A525 y alcanzar el ritmo de su experimentado compañero, Pierre Gasly . Sin embargo, con el correr de las carreras, Colapinto comenzó a dar pasos firmes y desde el receso de verano mostró un nivel competitivo capaz de igualar al francés.

La relación deportiva entre Argentina y Brasil siempre encendió pasiones, y Bortoleto consideró que esa rivalidad podría tomar un nuevo capítulo si ambos llegan a pelear posiciones de privilegio en la Fórmula 1. Eso sí: aclaró que entre ellos siempre habrá respeto .

"No estamos peleando por el título mundial ahora. El día que estemos peleando por el título mundial, puede haber la guerra Pelé-Maradona. Pero sí, habrá mucho respeto", explicó al ser consultado por la posible reacción de los aficionados.

El brasileño habló también sobre la relación que tienen: "A Franco lo conozco desde que era un niño. Corrimos juntos en el karting. Siempre nos tuvimos mucho respeto. Estoy feliz de que esté en la Fórmula 1 y de que podamos competir aquí juntos. Es mejor tenerlo aquí compitiendo conmigo que a alguien que no conozco".

Franco Colapinto celebra la unidad sudamericana

Durante la visita de la Fórmula 1 a San Pablo, Colapinto también hizo referencia a su vínculo con Bortoleto y a cómo ambos ayudan a unir a las dos aficiones más intensas del continente. "Brasil para mí es como un segundo hogar. Vine aquí cuando era muy joven. Sé que en el fútbol u otros deportes hay mucha competencia entre Argentina y Brasil, pero creo que el automovilismo es diferente", afirmó.

Colapinto posteo Franco Colapinto recibe gran apoyo del público argentino en los diferentes escenarios de la Fórmula 1.

El argentino remarcó que la presencia de ambos en la categoría es un motivo de orgullo regional: "En el automovilismo somos 20 pilotos... Brasil y Argentina están unidos en este deporte, y es algo que para mí es un gran orgullo". Y celebró el clima positivo entre los seguidores de ambos países: "Es algo para celebrar... Somos realmente muy amigos y es uno de los pilotos con los que más cercanía tengo en la parrilla. Y nos gusta que al otro le vaya bien".

Colapinto también destacó el apoyo que recibió del público en la última carrera: "Amo Brasil, tengo mucho apoyo aquí y estoy muy agradecido por eso", indicó, subrayando la importancia de mantener una convivencia distinta a la que suele verse en otros deportes entre ambos países.

Para cerrar, dejó una reflexión sobre el papel de la región en el automovilismo: "Ver que Sudamérica está unida... Somos como hermanos, como hermanos de verdad, y ver eso en este deporte es muy lindo", concluyó.