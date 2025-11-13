Los números que prueban cómo Franco Colapinto superó a Gasly en el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 dejó un balance más que positivo para Franco Colapinto , quien volvió a mostrar consistencia y velocidad dentro del equipo Alpine . Aunque Pierre Gasly fue el encargado de sumar los puntos, los números reflejaron que el argentino tuvo un rendimiento superior en gran parte de la competencia.

Según los registros recopilados por diferentes portales especializados, el piloto bonaerense fue más veloz que su compañero en el 71% de la carrera, de acuerdo con los datos publicados por Fórmula Dream. Además, completó una nueva bandera a cuadros y extendió su notable efectividad en las pruebas dominicales.

El informe de Formula Data Analysis ubicó a Colapinto en el décimo puesto entre los pilotos más rápidos del Gran Premio, superando a Gasly —que finalizó 14º— por siete décimas de segundo. Por su parte, F1 Insights Hub confirmó la tendencia al destacar el mejor giro de cada corredor: el argentino marcó 1:12.816, mientras que el francés registró 1:13.736. Incluso cuando ambos montaron neumáticos medios, Colapinto volvió a imponerse por seis décimas.

Estas cifras consolidan el crecimiento del piloto de 22 años, quien ha mostrado un progreso sostenido en la segunda mitad de la temporada.

El buen rendimiento de Colapinto cobra aún más valor si se considera que venía de un accidente en la carrera Sprint, que obligó al equipo a reparar el A525 a contrarreloj. A pesar de competir con un monoplaza que no estaba al 100% de su potencial, el argentino volvió a ubicarse por encima de su experimentado compañero.

colapinto alpine brasil Franco Colapinto fue más rápido que Gasly durante más del 70% de la carrera en Interlagos. Instagram @alpinef1team

Confianza renovada para Franco Colapinto en Alpine

En la antesala del fin de semana en San Pablo, Alpine confirmó la continuidad de Colapinto para la próxima temporada, una decisión que llega respaldada por su progreso en pista y su actitud dentro del equipo.

El director general de Alpine, Steve Nielsen, elogió su madurez y compromiso: “Ante todo, es una persona muy agradable para tener cerca. Es amable, abierto y honesto. Admite sus errores, y eso es realmente importante para cualquier piloto nuevo. Franco lo hace”, afirmó.

Nielsen también reconoció que Colapinto tuvo un inicio difícil, pero destacó su evolución: “No mostró su verdadero nivel de inmediato, pero poco a poco alcanzó un rendimiento similar al de Pierre, una referencia para nosotros. Eso nos dio la confianza para mantenerlo".

El directivo explicó además que el argentino ha ganado experiencia clave: “Ahora tiene más de una temporada, con más de veinte carreras disputadas. Ya cometió los errores típicos de un debutante y puede concentrarse en su rendimiento".

Finalmente, Nielsen apuntó a lo que viene: “Franco es una opción muy interesante para el futuro. Ojalá podamos darle un coche más competitivo el año que viene para ver realmente de lo que es capaz".