El tremendo elogio de James Vowles a Colapinto tras ser confirmado como piloto de Alpine para 2026: "Tiene un futuro brillante"

El jefe de equipo de Williams le dejó un sentido mensaje a Colapinto luego de que fuera confirmado como el segundo piloto de la escudería francesa en 2026.

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 se dio gracias a la apuesta de Williams Racing por él. Pero quien le dio toda la confianza y lo acompañó desde el primer momento en que se subió al monoplaza fue James Vowles, el jefe de equipo de la histórica escudería del Gran Circo.

El Tío James, como lo conocen la gran mayoría de los argentinos, siempre tuvo palabras de elogio hacia el número 43, quien el pasado viernes fue confirmado como el segundo piloto de Alpine para la temporada 2026. En esta ocasión y tras un Gran Premio de Brasil apasionante, el mandamás de Williams quedó sorprendido y a su vez, llenó de elogios a todo el público argentino que fue a apoyar a Franco en Interlagos.

"Colapinto tiene una cantidad impresionante de seguidores. Venir aquí, y no estoy exagerando, nos llevó media hora porque había cincuenta mil argentinos increíblemente apasionados y eso es lo que me gusta ver. El deporte goza de una salud que nunca ha tenido antes y Franco tiene una base enorme de seguidores", sentenció en rueda de prensa.

El tremendo elogio de James Vowles a Franco Colapinto Por otra parte, Vowles aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras a Franco Colapinto: "Creo que lo logró por rendimiento y por lo que el deporte puede sacar de esto. Tiene un futuro brillante, y está en él que se lo ganó año a año", lanzó.