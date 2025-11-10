El agradecimiento de Colapinto al público argentino que fue a bancarlo en el GP de Brasil: "El año que viene vamos por..."

Tras finalizar 15° en el Gran Premio de Brasil, Colapinto subió un posteo a sus redes y le dejó un sentido mensaje a los argentinos que fueron a verlo.

El agradecimiento de Colapinto al público argentino que fue a bancarlo en el Gran Premio de Brasil. Foto: IG @Francolapinto

Después del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino Franco Colapinto, representante de la escudería Alpine, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales para cerrar un fin de semana especial dentro de la Fórmula 1.

El posteo de Colapinto y el mensaje a los argentinos que fueron a apoyarlo En la descripción de su posteo de Instagram, Colapinto escribió: “Gracias a todos por estar!! Finde complicado pero lo bueno es que la tercera es la vencida, el año que viene vamos por todo en Brasil” El mensaje, que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo, refleja la madurez con la que el piloto encara cada carrera, destacando la importancia de aprender de los desafíos y seguir adelante con una mentalidad positiva.

En el cierre de su mensaje, el bonaerense expresó su aprecio por el aliento del público que viajó hasta Interlagos para verlo competir: “Son los mejores del mundo, no hay nada como Argentina, loco”. Sus palabras conmovieron a miles de fanáticos, que desde las tribunas alentaron sin parar con banderas celestes y blancas.

Colapinto posteo IG Durante el arranque del GP de Brasil, el argentino no logró un buen rendimiento en la sesión de clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y debió largar desde el puesto 18 en la parrilla de salida. Sin embargo, en la carrera principal, Colapinto mostró una notable mejoría en su desempeño, avanzando posiciones con un ritmo más sólido y cruzando la línea de meta en el puesto 15, en lo que fue un cierre alentador dentro de un fin de semana complicado para su monoplaza.

Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine y ya piensa en el 2026 El piloto destacó luego que su principal objetivo fue acumular experiencia y kilómetros, pensando en las próximas competencias de la temporada. Además, esta semana Alpine anunció oficialmente la renovación del contrato de Franco Colapinto, confirmando su continuidad dentro de la escudería francesa para la próxima temporada.