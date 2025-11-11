Franco Colapinto reveló cómo se enteró de su renovación con Alpine para 2026

El piloto argentino Franco Colapinto relató cómo fue el momento en que le comunicaron que seguirá siendo parte de la escudería francesa el próximo año.

Cómo se enteró Franco Colapinto de su renovación Tras el Gran Premio de Brasil, el argentino dialogó con la periodista Sofía Martínez para Telefe y reveló cómo fue el momento en que se enteró de la renovación. “Me lo dijeron después de México. Así que nada, fueron unas semanas un poco más tranquilas. [...] Me dijeron que ya estaba todo cerrado, que habían hablado y firmado. Yo contento, feliz, me sacaba un peso de encima”, contó Colapinto.

Colapinto anuncio oficial Alpine 2026 Franco Colapinto fue anunciado la semana pasada como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. Foto: @AlpineF1Team El piloto de Pilar confesó que atravesó momentos de ansiedad antes de la confirmación: “No tener nada asegurado, no saber si vas a correr la carrera siguiente, eso te genera incertidumbre”. Por eso, reconoció que la noticia le trajo calma: “Cuando sabes que tenés tu primer año entero confirmado, es algo muy especial, es más tranquilo. Podés programar cómo seguir evolucionando y el trabajo con el equipo”.

Con el contrato firmado y la confianza de Alpine, Colapinto se concentra ahora en cerrar la actual temporada de la mejor manera posible. Aunque todavía no logró sumar puntos, mantiene la esperanza de hacerlo en las tres fechas finales del calendario: Las Vegas (23 de noviembre), Qatar (30 de noviembre) y Abu Dabi (7 de diciembre).

“Sueño con estar consistentemente en los puntos”, afirmó tras finalizar el Gran Premio de Brasil —donde abandonó en la Sprint del sábado y terminó 15° el domingo—. Además, se mostró esperanzado en el futuro: “Creo que tenemos un buen auto para pelear por puntos en muchas carreras y es lo que queremos. El equipo está trabajando mucho para que sea un buen auto”.