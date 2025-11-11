Franco Colapinto reveló cómo se enteró de su renovación con Alpine para 2026
El piloto argentino Franco Colapinto relató cómo fue el momento en que le comunicaron que seguirá siendo parte de la escudería francesa el próximo año.
El viernes pasado, los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 recibieron una de las noticias más esperadas: Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine y continuará como piloto titular durante toda la temporada 2026. Será su tercer año consecutivo, aunque el primero completo.
Cómo se enteró Franco Colapinto de su renovación
Tras el Gran Premio de Brasil, el argentino dialogó con la periodista Sofía Martínez para Telefe y reveló cómo fue el momento en que se enteró de la renovación. “Me lo dijeron después de México. Así que nada, fueron unas semanas un poco más tranquilas. [...] Me dijeron que ya estaba todo cerrado, que habían hablado y firmado. Yo contento, feliz, me sacaba un peso de encima”, contó Colapinto.
El piloto de Pilar confesó que atravesó momentos de ansiedad antes de la confirmación: “No tener nada asegurado, no saber si vas a correr la carrera siguiente, eso te genera incertidumbre”. Por eso, reconoció que la noticia le trajo calma: “Cuando sabes que tenés tu primer año entero confirmado, es algo muy especial, es más tranquilo. Podés programar cómo seguir evolucionando y el trabajo con el equipo”.
Con el contrato firmado y la confianza de Alpine, Colapinto se concentra ahora en cerrar la actual temporada de la mejor manera posible. Aunque todavía no logró sumar puntos, mantiene la esperanza de hacerlo en las tres fechas finales del calendario: Las Vegas (23 de noviembre), Qatar (30 de noviembre) y Abu Dabi (7 de diciembre).
“Sueño con estar consistentemente en los puntos”, afirmó tras finalizar el Gran Premio de Brasil —donde abandonó en la Sprint del sábado y terminó 15° el domingo—. Además, se mostró esperanzado en el futuro: “Creo que tenemos un buen auto para pelear por puntos en muchas carreras y es lo que queremos. El equipo está trabajando mucho para que sea un buen auto”.
Actualmente, Alpine atraviesa un 2025 complicado: es la escudería con menos rendimiento en la grilla, con apenas 22 puntos obtenidos por el francés Pierre Gasly, quien continuará como piloto principal. Aun así, la continuidad de Colapinto representa una apuesta a largo plazo para la marca francesa.