El desopilante pedido de Franco Colapinto a Dua Lipa tras su presencia en el 2-0 de Boca a River

Tras completar un duro fin de semana en el Gran Premio de Brasil, donde terminó 15°, Franco Colapinto dejó de las pistas por un momento y siguió atentamente el Superclásico. El piloto argentino, confeso hincha de Boca, no quiso perderse el partido que se jugó en la Bombonera y que terminó con victoria del Xeneize ante River, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Entre las figuras que dijeron presente en Brandsen 805 estuvo nada menos que Dua Lipa, la famosa artista británica que, aprovechando su gira por Argentina y luego de haber llenado el Monumental con dos recitales, disfrutó del partido desde uno de los palcos. El club compartió una foto suya junto a Juan Román Riquelme, quien le regaló una camiseta con el número 10. “Me encanta la energía, es perfecta la gente”, dijo la cantante tras vivir la experiencia única.

El picante pedido de Franco Colapinto a Dua Lipa tras su presencia en el Superclásico No obstante, esa publicación tomó mucha más repercusión luego de que Colapinto, atento desde Brasil, comentara el posteo de Boca con humor y un pedido concreto para la figura internacional: “Era ganar o ganar hoy... Lo que es la motivación. Que venga a alguna carrera”, soltó el piloto de Alpine.

El comentario de Colapinto a la foto de Dua Lipa junto a Riquelme en el Superclásico. Claro, esa simple frase no pasó desapercibida y generó el estallido en las redes sociales. El pilarense siguió activo en Instragram y se sumó a los festejos compartiendo una historia del triunfazo de Boca. "Vamooooo", fue la frase que utilizó para acompañar el posteo, expresando su felicidad por la victoria de su equipo.