Por qué los fans se rieron de Franco Colapinto en Interlagos: ¡mirá las fotos!

El piloto argentino, Franco Colapinto, llegó con un look que sorprendió y desató una ola de risas entre los fans.

El argentino mostró su costado más divertido antes de la carrera.

Franco Colapinto, el piloto argentino, recién confirmado como titular de Alpine para la temporada 2026, sorprendió a todos en el circuito de Interlagos con una entrada digna de una película, puesto que llegó disfrazado, con peluca, bigotes postizos y una actitud completamente fuera de libreto.

Colapinto apareció haciéndose pasar por el guardaespaldas del francés Esteban Ocon, generando risas entre los fanáticos y dejando a los fotógrafos sin saber si tomar la cámara o reírse.

El look no tenía nada que ver con la solemnidad habitual del automovilismo. Con anteojos oscuros, una campera de cuero y una postura casi teatral, el piloto argentino se permitió jugar con su imagen y demostrar que detrás del casco también hay picardía.

Por supuesto, el look fue celebrado por sus colegas y por los fans, que rápidamente viralizaron el momento y que, en cuestión de minutos, llenaron las redes de memes y videos.