Por qué los fans se rieron de Franco Colapinto en Interlagos: ¡mirá las fotos!
El piloto argentino, Franco Colapinto, llegó con un look que sorprendió y desató una ola de risas entre los fans.
Franco Colapinto, el piloto argentino, recién confirmado como titular de Alpine para la temporada 2026, sorprendió a todos en el circuito de Interlagos con una entrada digna de una película, puesto que llegó disfrazado, con peluca, bigotes postizos y una actitud completamente fuera de libreto.
Colapinto apareció haciéndose pasar por el guardaespaldas del francés Esteban Ocon, generando risas entre los fanáticos y dejando a los fotógrafos sin saber si tomar la cámara o reírse.
El look no tenía nada que ver con la solemnidad habitual del automovilismo. Con anteojos oscuros, una campera de cuero y una postura casi teatral, el piloto argentino se permitió jugar con su imagen y demostrar que detrás del casco también hay picardía.
Por supuesto, el look fue celebrado por sus colegas y por los fans, que rápidamente viralizaron el momento y que, en cuestión de minutos, llenaron las redes de memes y videos.