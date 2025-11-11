Presenta:

Por qué los fans se rieron de Franco Colapinto en Interlagos: ¡mirá las fotos!

El piloto argentino, Franco Colapinto, llegó con un look que sorprendió y desató una ola de risas entre los fans.

El argentino mostró su costado más divertido antes de la carrera.

Instagram @alpinef1team

Franco Colapinto, el piloto argentino, recién confirmado como titular de Alpine para la temporada 2026, sorprendió a todos en el circuito de Interlagos con una entrada digna de una película, puesto que llegó disfrazado, con peluca, bigotes postizos y una actitud completamente fuera de libreto.

Colapinto apareció haciéndose pasar por el guardaespaldas del francés Esteban Ocon, generando risas entre los fanáticos y dejando a los fotógrafos sin saber si tomar la cámara o reírse.

El look no tenía nada que ver con la solemnidad habitual del automovilismo. Con anteojos oscuros, una campera de cuero y una postura casi teatral, el piloto argentino se permitió jugar con su imagen y demostrar que detrás del casco también hay picardía.

Por supuesto, el look fue celebrado por sus colegas y por los fans, que rápidamente viralizaron el momento y que, en cuestión de minutos, llenaron las redes de memes y videos.

Franco Colapinto llegó vestido de incógnito al Fan Zone en Brasil Ustedes lo habrían reconoci (1)
El piloto de Alpine volvió a ganarse al público con su simpatía.

Franco Colapinto llegó vestido de incógnito al Fan Zone en Brasil Ustedes lo habrían reconoci
Franco Colapinto sorprendió con un look inédito.

