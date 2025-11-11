Sufre Gallardo: las 6 bajas que tendrá River para la "final" ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto en Liniers
El River de Marcelo Gallardo debe ganarle al Fortín y esperar un tropezón de Argentinos para soñar con la Libertadores, y llega diezmado a la última fecha.
El dolor después del golpazo en el Superclásico con Boca todavía persiste en el mundo River. El elenco de Marcelo Gallardo atraviesa una crisis profunda, perdió 9 de los últimos 11 partidos y, tras caer en la Bombonera, ya no depende de sí mismo para meterse en el Repechaje de la Copa Libertadores por la tabla anual.
El triunfo de Argentinos complicó a River en la tabla anual
La victoria de Argentinos ante Belgrano hizo que el Bicho escale a los 54 puntos, dos más que el Millonario, y se adueñe del tercer lugar de la acumulada. En ese sentido, el club de Núñez está obligado a ganarle a Vélez en Liniers en la última fecha del Clausura y esperar a que los de La Paternal no hagan lo propio en su visita a Estudiantes.
Más allá del crítico presente deportivo, el Muñeco sabe que hay que dar vuelta la página rápido en vistas a la "final" que tendrá River contra el duro equipo de Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, el mayor dolor de cabeza para el DT en la previa es que llega diezmado: no podrá contar con seis importantes futbolistas por distintos factores.
Las 6 bajas que tendrá Marcelo Gallardo en el partido decisivo ante Vélez en Liniers
De cara al partido decisivo en el José Amalfitani, el Millonario no tendrá disponibles a dos pilares de la defensa: Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, quienes llegaron a la quinta amarilla en la Bombonera y tendrán que cumplir una fecha de suspensión. Además, se le sumarán las ausencias de Maximiliano Meza, quien sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda ante Boca y será operado, y Facundo Colidio, que todavía no se recuperó del desgarro sufrido ante Gimnasia.
Por último, Gallardo también perderá a Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, convocados a Colombia y Paraguay, respectivamente, para disputar los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Así las cosas, el entrenador de River deberá rearmar el rompecabezas para definir el equipo que saldrá a jugarse la vida ante Vélez, sabiendo que es la anteúltima chance de entrar a la Libertadores (la otra es ser campeón del Clausura).