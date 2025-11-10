El comentario de la esposa de Gallardo sobre la respuesta de Quintero a si le "estaban haciendo la cama" al DT

Geraldine La Rosa, compañera de vida de Gallardo, respaldó a Juan Fernando Quintero luego de que le negara a un periodista estar haciéndole una cama al DT.

River Plate no levanta cabeza y profundizó su crisis futbolística este domingo al perder el Superclásico de manera categórica por 2-0 (el resultado se quedó corto), lo que lo deja comprometido tanto en el Clausura como en la clasificación a copas internacionales. Marcelo Gallardo atraviesa su peor momento como DT y, pese a su renovación, su situación no mejora.

En ese sentido, luego de la derrota en la Bombonera, Juan Fernando Quintero tuvo un fuerte encontronazo con un periodista que les cuestionó a los jugadores el compromiso, sugiriendo que no dejan todo dentro de la cancha (dicho en criollo, que le "hacían la cama al DT"), lo que despertó la furia del héroe de Madrid y le respondió sin pelos en la lengua.

El cruce de Juanfer Quintero con un periodista de River El cruce de Juanfer Quintero con un periodista "Yo defiendo a mis compañeros, a un escudo grandísimo. He hecho historia con este club, a nadie se le puede olvidar. Estamos viviendo un presente difícil pero tampoco le damos de comer a cosas que no importan. (...) Mi trabajo siempre ha sido bueno, regular o malo, pero jamás le haría la cama a un entrenador y nosotros (por el plantel) menos", apuntó el colombiano de manera contundente.

Esta frase rápidamente generó un gran revuelo entre los fanáticos que, en buena parte, celebraron la postura y la altura de Juanfer para responder. Entre ellos, apareció Geraldine La Rosa, esposa del Muñeco, que celebró en redes sociales la defensa del volante ofensivo de 32 años para con su marido.