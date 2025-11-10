Tras la durísima derrota en el Superclásico, el River de Marcelo Gallardo complicó su clasificación a la próxima edición de la Libertadores.

Por qué River puede quedar afuera de la Libertadores aun con Boca o Central campeón del Clausura.

River Plate tocó fondo. El equipo comandado por Marcelo Gallardo no levanta cabeza y tras un semestre para el olvido, el Millonario sufrió un nuevo golpe en el Superclásico frente al Boca de Úbeda: perdió 2-0 con goles de Zeballos y Merentiel y complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Además, el cuadro de Núñez tampoco pudo abrochar su boleto hacia los octavos de final del torneo Clausura y en la última jornada frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto, se jugará su última bala de poder salvar la segunda parte de la temporada.

Por qué River puede quedar afuera de la Libertadores aun con Boca o Central campeón del Clausura Tras la derrota en el Superclásico, River se ubica en el tercer lugar de la Tabla Anual (ingresaría a la fase 2 de la Libertadores), pero faltan que Riestra y Argentinos jueguen sus respectivos partidos este lunes frente a Independiente y Belgrano. En caso de que ambos ganen, superarán al equipo de Gallardo en la tabla y lo desplazarán hasta el quinto lugar. Además, Racing y San Lorenzo podrán pasarlo en la última jornada si ganan su partido y el cuadro de la Banda cae ante el equipo del Mellizo.

River eliminado de la Copa Argentina River quedó complicado para meterse en la Libertadores 2026. Fotobaires Ante ello, si el Millonario termina 5º, 6º o 7º en la anual no le serviría que Boca o Rosario Central (ya clasificados a la fase de grupos de la Libertadores por la tabla anual) sea campeón del Clausura, porque en ese caso quien tomaría el lugar del ganador de la liga será el 3º de la tabla anual y el 4º irá al Repechaje.