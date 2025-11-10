El Huevo Acuña tuvo un fuerte cruce con su compañero de equipo previo a que Leandro Paredes se dispusiera a ejecutar el córner a favor del Xeneize.

El fuerte enojo del Huevo Acuña con Lautaro Rivero antes de un córner de Boca: cuál fue el motivo.

River perdió el Superclásico frente a Boca y estiró su racha negativa. En un partido dominado de principio a fin, el Xeneize se impuso por 2-0 gracias a los goles del Changuito Zeballos, la gran figura de la tarde en Brandsen 805, y Miguel Merentiel.

De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda se clasificaron a los octavos de final del torneo Clausura y a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Del otro lado, el equipo del Muñeco Gallardo quedó complicado y tendrá que esperar los resultados de Riestra y Argentinos (juegan este lunes) y ganar en la última fecha frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en Liniers.

Con la derrota consumada, los hinchas explotaron contra los jugadores y el cuerpo técnico a través de las redes sociales. Sin embargo, la bronca también fue de los futbolistas que durante y post Superclásico no pudieron ocultar el enojo de haber perdido ante su eterno rival de toda la vida.

El fuerte enojo del Huevo Acuña con Lautaro Rivero Tal es así que durante los primeros minutos del partido, Marcos Acuña se enojó fuertemente con Lautaro Rivero antes de un córner de Boca. ¿El motivo?, por lo que se pudo observar en el video que subió el Diario Olé, el marcador central de 22 años comenzó a tomar agua de la botella y esto hizo que el Huevo explotara y se le vaya al humo.