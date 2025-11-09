¡Locura total! El video oficial de Boca que mostró los festejos en el vestuario tras el triunfo ante River
Boca no solo festejó en el Súper, también celebró su regreso a la Libertadores. En la intimidad, la euforia fue total y el club lo mostró en un posteo viral.
Boca Juniors cerró un domingo soñado: le ganó 2-0 a River en la Bombonera, aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y desató una fiesta que siguió puertas adentro. Apenas terminado el partido, el club publicó en sus redes oficiales un video que muestra la intimidad del vestuario xeneize tras el Superclásico.
En las imágenes se ve a Claudio Úbeda tomando la palabra frente al plantel: “No nos olvidemos que ya cumplimos el primer objetivo, que era entrar a la Copa. Tenemos que seguir mentalizados”, dijo el entrenador interino. Sin embargo, su discurso fue interrumpido rápidamente por los cánticos de los futbolistas.
Entre risas, saltos y bombos, los jugadores comenzaron a entonar: “¡Quiero la Libertadores!”, reflejando la ambición de un grupo que cumplió con la meta inmediata y ya piensa en lo que viene. La publicación, acompañada por el mensaje “¡Quiero la Libertadores!”, superó los miles de reproducciones en cuestión de minutos.
En paralelo, la Conmebol también se sumó al festejo. Desde la cuenta oficial del torneo continental, publicaron un mensaje dirigido al club de la Ribera: “¡Ganó el Superclásico y se clasificó a la CONMEBOL Libertadores 2026! Bienvenido Boca Juniors”.
El Xeneize volverá a disputar la fase de grupos de la Libertadores después de dos años de ausencia. Tras haber perdido la final de 2023 ante Fluminense y quedar eliminado en el repechaje frente a Alianza Lima en 2025, el equipo azul y oro recupera su lugar en el certamen que más obsesiona a sus hinchas.