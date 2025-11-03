Cómo quedó la tabla anual rumbo a la Libertadores tras la victoria de Boca y la derrota de River

Boca festejó, River volvió a caer y la general se puso al rojo vivo. Con dos fechas por jugar, el Superclásico puede definir quién va directo a la Libertadores.

Miguel Merentiel convirtió un gol clave sobre la hora y Boca también quedó momentáneamente como lider de la Zona A.

Boca dio un paso gigante hacia la Copa Libertadores 2026 luego de vencer agónicamente a Estudiantes de La Plata. El equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó a un empate de asegurarse, al menos, la fase previa del torneo continental.

El otro gran protagonista del domingo fue River Plate, que perdió 1-0 ante Gimnasia en el Monumental y dejó escapar una oportunidad clave. Con ese resultado, el equipo de Marcelo Gallardo quedó estancado en 52 puntos, a cuatro de su eterno rival, con apenas seis unidades en juego.

Así, el próximo Superclásico en la Bombonera se transformó en una auténtica final: si River gana, quedará a un punto de Boca y con chances de meterse entre los dos primeros; si pierde, el Xeneize asegurará su boleto a la Libertadores y complicará aún más a su rival.

Así está la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores Tabla Anual Con 56 puntos, Boca le sacó 5 unidades de ventaja a Argentinos y Deportivo Riestra, que ocupan los puestos 4° y 5° y son los únicos equipos que, con dos fechas por jugar, podrían desplazarlo. Además, Boca cuenta con mejor diferencia de gol que sus perseguidores, otro factor a su favor.

Rosario Central ya aseguró el primer puesto de la tabla anual con 65 puntos. Más atrás aparecen Argentinos y Deportivo Riestra (51), San Lorenzo (49), Barracas Central (47) y, con 46, Racing y Lanús. Tigre suma 45 y también mantiene chances mínimas de acercarse a la pelea.