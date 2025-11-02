Un pálido Godoy Cruz empató 0-0 en el derby con San Martín de San Juan y quedó muy cerca del descenso

Godoy Cruz y San Martín de San Juan empataron sin goles en un clásico cuyano clave por la permanencia en el torneo Clausura disputado en el estadio Feliciano Gambarte . El Tomba, que tenía la obligación por ser local, jugó un pálido partido y quedó muy cerca del descenso. Por ahora, zafa y depende de sí mismo.

Con el empate, el Expreso sigue fuera de la zona de descenso por apenas un punto, lo que lo deja casi sin margen de error. Lo positivo es que si logra ganar sus próximos dos partidos (Atlético Tucumán de visitante y Deportivo Riestra, de local), se asegurará la permanencia sin depender de otros resultados.

Por ahora, los equipos que están descendiendo son Aldosivi y San Martín de San Juan , que comparten 27 puntos tanto en la tabla de promedios como en la anual. Godoy Cruz, con 28 unidades, se mantiene fuera del descenso por apenas un punto.

El primer tiempo mostró intensidad y algunas ocasiones claras, como un remate de Facundo Altamira y un cabezazo de Tomás Lecanda que el arquero visitante, Franco Petroli, despejó sobre la línea. También hubo un gol anulado a Agustín Auzmendi tras un centro de Segundo Morán por posición adelantada de Santino Andino.

En el inicio del segundo tiempo, Godoy Cruz tuvo otra chance con una contra rápida que terminó en un intento de chilena de Daniel Barrea tras un centro de Altamira, pero la jugada se fue desviada.

ANULADO EL GOL DE GODOY CRUZ POR OFFSIDE EN LA JUGADA PREVIA Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/4L4Ij5KUHm

A los 19 minutos, el Expreso estuvo cerca de abrir el marcador: Morán arrancó en velocidad, llegó al área y habilitó a Altamira, que quedó mano a mano con el arquero. Justo cuando se disponía a definir, un defensor logró sacarle la pelota desde atrás.

Cerca del final del segundo tiempo, a los 40 minutos, Pol Fernández lanzó un pase por la derecha para Altamira, quien intentó un centro pero terminó sacando un remate potente que se meteía en el ángulo, pero el arquero visitante reaccionó a tiempo y desvió la pelota al córner.

Al final del partido, los hinchas de Godoy Cruz manifestaron su malestar con los clásicos cantos: "jugadooooooreeess, la c...." y "que se vayan todos, que no quede ni uno solo". El Tomba empató y se complica, pero sigue dependiendo de sí mismo.

El minuto a minuto de Godoy Cruz vs San Martín de San Juan