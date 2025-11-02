Godoy Cruz juega ante San Martín de San Juan el partido más importante del año: hora y TV
El Tomba enfrenta al Verdinegro en el Feliciano Gambarte con la necesidad urgente de sumar de a tres para escapar del descenso.
Godoy Cruz vive una jornada decisiva en su lucha por la permanencia. Este sábado, el Tomba recibe a San Martín de San Juan en el estadio Feliciano Gambarte en una nueva edición del clásico cuyano, marcada por la tensión y la necesidad.
Sin margen de error, el Tomba necesita ganar sí o sí para alejarse del descenso y recuperar la confianza después de varias semanas complicadas.
Te Podría Interesar
La diferencia de apenas un punto respecto a sus rivales directos le quitó cualquier margen de respiro, por lo que solo una victoria servirá para calmar las aguas y alimentar la ilusión de seguir en la Liga Profesional.
El regreso de Omar Asad renueva la ilusión en Godoy Cruz
El retorno de Omar Asad al banco de suplentes cambió el ánimo en todo Godoy Cruz. El Turco, que dejó un gran recuerdo en su ciclo anterior, devolvió esperanza y energía tanto a los jugadores como a los hinchas, que sueñan con celebrar la primera victoria en casa desde el regreso.
A esta buena noticia se suma la vuelta de Santino Andino, tras su paso por la Selección Sub 20, lo que representa un refuerzo clave en lo anímico y futbolístico. Sin embargo, el DT no podrá contar con una pieza fundamental: el Indio Nicolás Fernández, suspendido por acumulación de amarillas.
San Martín llega en alza y promete un clásico caliente
Del otro lado estará San Martín de San Juan, que viene de vencer a San Lorenzo e Independiente y mantiene viva la esperanza de seguir en Primera. El equipo dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli no podrá contar con el Pulpito González, lesionado, pero llega con confianza y buen presente futbolístico.
Con ambos equipos presionados por la tabla y con la necesidad de sumar, el clásico cuyano se perfila como uno de los partidos más intensos de la fecha, con el agregado emocional de que puede definir gran parte del futuro de ambos clubes.
Formaciones, hora y TV de Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Guillermo Fernández, Maximiliano González, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.
San Martín: Matías Borgnogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Juan Cavallaro, Nicolás Watson; Tomás Fernández, Marco Iacobelli, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Estadio: Feliciano Gambarte
Hora: 18.30
TV: TNT Sports
Árbitro: Andrés Gareano