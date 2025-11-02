Godoy Cruz juega ante San Martín de San Juan el partido más importante del año: hora y TV

El Tomba enfrenta al Verdinegro en el Feliciano Gambarte con la necesidad urgente de sumar de a tres para escapar del descenso.

Godoy Cruz vive una jornada decisiva en su lucha por la permanencia. Este sábado, el Tomba recibe a San Martín de San Juan en el estadio Feliciano Gambarte en una nueva edición del clásico cuyano, marcada por la tensión y la necesidad.

Sin margen de error, el Tomba necesita ganar sí o sí para alejarse del descenso y recuperar la confianza después de varias semanas complicadas.

La diferencia de apenas un punto respecto a sus rivales directos le quitó cualquier margen de respiro, por lo que solo una victoria servirá para calmar las aguas y alimentar la ilusión de seguir en la Liga Profesional.

Clausura 2025 pic.twitter.com/kstsBZObOI — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 2, 2025 El regreso de Omar Asad renueva la ilusión en Godoy Cruz El retorno de Omar Asad al banco de suplentes cambió el ánimo en todo Godoy Cruz. El Turco, que dejó un gran recuerdo en su ciclo anterior, devolvió esperanza y energía tanto a los jugadores como a los hinchas, que sueñan con celebrar la primera victoria en casa desde el regreso.

A esta buena noticia se suma la vuelta de Santino Andino, tras su paso por la Selección Sub 20, lo que representa un refuerzo clave en lo anímico y futbolístico. Sin embargo, el DT no podrá contar con una pieza fundamental: el Indio Nicolás Fernández, suspendido por acumulación de amarillas.