Mendoza aprobó una nueva ley para construir viviendas sociales en Godoy Cruz

La norma autoriza al Instituto Provincial de la Vivienda a aceptar la donación de un terreno en Godoy Cruz destinado a proyectos habitacionales.

El terreno donado en Godoy Cruz será destinado a la construcción de viviendas sociales.

La norma detalla que el inmueble cuenta con una superficie de 2.412,87 metros cuadrados, se encuentra libre de gravámenes e inhibiciones, y está identificado bajo la matrícula SIRC Nº 0500614614. El terreno limita con las calles José Manuel Estrada, Cruz del Eje, Dique El Peral y General Paz.

El artículo 2 de la ley establece que el IPV deberá destinar el predio “a la construcción de viviendas de interés social, su urbanización correspondiente y posterior adjudicación de las mismas”, a través de los distintos programas que lleva adelante el organismo provincial.

Además, la ley dispone la desafectación del dominio público y su incorporación al dominio privado de la Municipalidad de Godoy Cruz, con el fin de facilitar el desarrollo de los proyectos habitacionales.

De acuerdo con el texto, también se desafecta una fracción de terreno de casi 4.000 metros cuadrados (3.942,36 m²) del dominio privado municipal para ser destinada al uso comunitario del Barrio Arausal y zonas aledañas.