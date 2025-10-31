Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 31 de octubre, por tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos a lo largo de la jornada: Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este viernes 31/10
Luján
- En calle Del Dique. En el barrio El Coral II; El Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre callejón de Finca Cabrini, Circunvalación, calle Varaschín y Ruta Provincial N°15. Entre calles Varaschín, 20 de Junio, Soberanía, Ruta Provincial N°15 y adyacencias; Perdriel. De 8.30 a 10.30 h.
Lavalle
- En calle San Juan, entre General Acha y Proyectada V96. En calle General Acha, entre San Martín y San Juan, y zonas aledañas; Colonia Italia. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Morales. En calle Mago Correa, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Galmarini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En calle La Vilina, entre Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles 12 de Octubre, Emilio Mitre, Pellegrini y Alemania. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Jorge Pérez, entre La Dorada y Ruta Nacional N°143. En el barrio Las Rosas; Salto de las Rosas. De 9.30 a 11.30 h.
- En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.45 a 13.45 h.
Malargüe
- En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas. En los parajes El Chacay y La Junta. De 8.00 a 12.00 h.