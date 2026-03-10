Tras las tormentas en Mendoza: el truco para eliminar el olor a humedad del auto

El verano de 2026 fue atípico para Mendoza . Durante semanas, las tormentas se repitieron con intensidad y provocaron complicaciones en distintas zonas de la provincia. Varias calles quedaron anegadas y algunos comercios del centro también sufrieron filtraciones o ingresos de agua.

Pero el impacto de las lluvias no terminó en la vía pública. Muchos conductores comenzaron a notar un problema que aparece después de varios días de humedad : un olor fuerte y persistente dentro del auto .

Ese aroma suele aparecer cuando el agua logra ingresar al interior del vehículo. Puede ocurrir por una ventanilla abierta durante una tormenta, por filtraciones o incluso por líquidos que se derraman en el interior mientras se transportan objetos o bolsas de compras.

Cuando la humedad queda atrapada en el tapizado o en las alfombrillas, se genera el ambiente perfecto para la aparición de bacterias y moho. Con el paso de los días, esto produce ese olor característico que resulta difícil de eliminar.

Si el problema aparece después de una lluvia fuerte, lo primero es revisar el interior del coche y eliminar cualquier rastro de agua acumulada. Para hacerlo se pueden utilizar paños absorbentes, trapos o esponjas.

Una vez retirado el exceso de humedad, es importante ventilar bien el vehículo. Dejarlo estacionado al sol con el baúl y las ventanillas abiertas ayuda a que el calor favorezca el secado de los materiales del interior.

El olor a humedad en el coche puede ser muy desagradable Foto: SHUTTERSTOCK

Sin embargo, cuando el olor permanece, es recomendable avanzar con una limpieza más profunda. Las alfombras suelen ser uno de los puntos donde más humedad se acumula.

Lo ideal es retirarlas del coche y sacudirlas para eliminar polvo y suciedad. Luego se pueden lavar con agua caliente y un producto de limpieza para alfombras. Para reforzar la limpieza, algunos especialistas sugieren añadir un poco de vinagre y frotar con un cepillo.

Después del lavado, deben enjuagarse bien y dejarse secar completamente al sol antes de volver a colocarlas dentro del vehículo.

Cómo limpiar asientos y superficies

Los asientos también pueden retener humedad y provocar malos olores. Una solución práctica consiste en utilizar bicarbonato de sodio. Este producto ayuda a absorber la humedad y a neutralizar olores.

Para aplicarlo, se puede espolvorear sobre el tapizado, especialmente en las zonas más húmedas. Tras dejarlo actuar durante un par de horas, el exceso se retira con una aspiradora.

Luego conviene limpiar la superficie con una esponja húmeda y jabón neutro para eliminar restos de suciedad. Finalmente, se recomienda secar el tejido con un paño limpio o con una aspiradora diseñada para líquidos.

Además de los asientos, es conveniente limpiar otras partes del interior del vehículo. El suelo, las puertas, el volante y los compartimentos pueden higienizarse con un paño húmedo y un detergente suave.

Una vez terminada la limpieza, es importante asegurarse de que todo el interior quede completamente seco.

Cuando el problema está en el aire acondicionado

Si el olor continúa incluso después de limpiar el interior del coche, el origen podría estar en el sistema de ventilación. En los conductos del aire acondicionado pueden acumularse bacterias, moho y otros microorganismos que generan ese olor desagradable.

En estos casos se pueden utilizar productos específicos diseñados para limpiar los conductos del sistema. El spray se aplica en las salidas de aire y luego se pone en marcha el aire acondicionado durante varios minutos para que el producto circule por todo el sistema.

Si el problema persiste, lo más recomendable es acudir a un taller o servicio especializado para realizar una limpieza profesional.

Para prevenir que la humedad vuelva a instalarse en el interior del coche, también se pueden utilizar absorbentes de humedad. Uno de los más utilizados es el cloruro de calcio en formato granulado, que colocado en pequeños recipientes debajo de los asientos ayuda a captar la humedad del ambiente.

Con algunos cuidados simples y una limpieza adecuada, es posible mantener el interior del vehículo libre de humedad y evitar que el olor vuelva a convertirse en un problema para los conductores mendocinos.