Rompieron la puerta principal de una obra social ubicada sobre calle Colón

La Policía investiga un hecho de vandalismo registrado durante la madrugada de este lunes en una sede de una obra social ubicada en pleno centro de Mendoza . El episodio obligó a desplegar un operativo preventivo mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjeron los daños.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurió a las 5, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre posibles daños en el ingreso de un inmueble situado sobre calle Colón al 700, en Ciudad.

Tras el hecho, efectivos policiales montaron una consigna para preservar la escena. Foto: Mariano Godoy/MDZ

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la rotura total de una puerta de vidrio tipo blindex . El acceso presentaba importantes daños, por lo que se procedió a preservar la escena.

Posteriormente, los uniformados inspeccionaron el interior del establecimiento para descartar la presencia de personas o cualquier otra situación de riesgo. Como medida preventiva, se dispuso una consigna policial hasta la llegada de los responsables del inmueble.

En paralelo, los investigadores comenzaron a relevar cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona con el objetivo de determinar cómo se produjo el daño y si existió participación de terceros.

Puerta rota medicus El estado en el que quedo la puerte de ingreso del establecimiento. Foto: Mariano Godoy/ MDZ

Además, se realizaron patrullajes en las inmediaciones para recabar información y detectar posibles testigos que pudieran aportar datos de interés para la causa.

Los peritajes quedaron a cargo de Policía Científica, mientras que la Oficina Fiscal Capital ordenó las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.