Encontraron a una mujer muerta en el Este y activaron el protocolo de femicidio: qué reveló la necropsia

La muerte de Janet Delgado , la mujer de 38 años hallada sin vida durante la noche del sábado en el Este mendocino , en el departamento de San Martín , continúa generando conmoción. Las primeras conclusiones comenzaron a despejar las dudas que surgieron en torno al caso debido al contexto personal que atravesaba la víctima en los días previos a su fallecimiento.

De acuerdo con información de fuentes cercanas a la causa, la necropsia realizada este domingo determinó que el cuerpo no presentaba heridas , lesiones ni signos de violencia compatibles con una agresión.

Ese resultado fortaleció la hipótesis de que la mujer murió por causas naturales, aunque aún resta que el Cuerpo Médico Forense emita el informe definitivo con las precisiones sobre el mecanismo exacto del deceso.

El hecho ocurrió cerca de las 21 en inmediaciones del barrio Municipal . De acuerdo con información a la que accedió este medio, Janet Delgado se dirigía a la vivienda de su actual pareja cuando, por motivos que ahora son materia de análisis médico, se desplomó repentinamente en la vía pública.

Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliarla y, al advertir la gravedad de la situación, dieron aviso a la línea de emergencia 911 . Minutos después arribó personal médico, que confirmó el fallecimiento en el lugar.

La noticia provocó una fuerte repercusión en San Martín, donde Delgado era una persona conocida por su labor vinculada al trabajo social y su participación en distintas actividades comunitarias.

El contexto que obligó a activar el protocolo

La muerte despertó inquietud desde el primer momento debido a que la mujer había concurrido días antes a dependencias judiciales en el marco de una denuncia por violencia de género presentada contra una expareja.

Incluso, según trascendió, el viernes había prestado una declaración informativa vinculada a medidas de protección que estaban siendo analizadas por la Justicia.

Frente a ese escenario, y tal como establecen los procedimientos vigentes para este tipo de situaciones, las autoridades activaron el protocolo de femicidio. La medida se aplicó de manera preventiva hasta descartar cualquier posible hecho de violencia.

Las pruebas que alejan la hipótesis criminal

Desde un primer momento las pericias realizadas en la escena no detectaron indicios de una agresión física.

A eso se suma una grabación de una cámara de seguridad incorporada al expediente, que registró los instantes previos al fallecimiento. En las imágenes se observa a Delgado caminando sola por la vereda hasta que, de manera repentina, cae al suelo sin que intervengan terceras personas.

Los elementos reunidos hasta el momento, junto con los resultados preliminares de la necropsia, orientan la investigación hacia una muerte por causa biologicas

Aunque las primeras conclusiones son contundentes respecto de la ausencia de violencia, la causa permanecerá abierta hasta que el Cuerpo Médico Forense entregue el informe final.

Ese documento será el encargado de establecer oficialmente cuál fue la patología o condición médica que provocó el fallecimiento de Janet Delgado, cuyo caso generó una profunda conmoción en San Martín debido a las circunstancias que rodearon sus últimas horas.