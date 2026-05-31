Delincuentes armados asaltaron a un hombre en una obra en construcción de Luján

La víctima fue amenazada por delincuentes armados y sufrió el robo de dinero, documentación y un teléfono celular.

La víctima fue asaltada por delincuentes armados que la despojaron de sus pertenencias.

Un hombre de 42 años fue víctima de un violento asalto la noche del jueves en una obra en construcción ubicada sobre Ruta 82 y Panamericana, en Luján de Cuyo. Según denunció, fue abordado por delincuentes armados que lo amenazaron y le sustrajeron dinero en efectivo, documentación personal y un teléfono celular antes de escapar.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió cerca de las 23.45 sobre sobre Ruta 82 y Panamericana, en Luján de Cuyo. La víctima se encontraba en el predio cuando fue sorprendida por varios sujetos.

Lo amenazaron con un arma Según la denuncia radicada ante las autoridades, uno de los asaltantes exhibió un arma de fuego y bajo amenazas obligó al hombre a entregar sus pertenencias.

Los delincuentes escaparon con un teléfono celular, una billetera que contenía 50 mil pesos en efectivo y documentación personal de la víctima.