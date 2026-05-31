Claudio Barrelier, el hombre detenido por el crimen de Agostina Vega, tuvo un ataque nervioso y fue internado

Claudio Barrelier tuvo un brote este domingo y debió ser asistido. El hombre, que se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario N°1 "Reverendo Padre Francisco Luchesse", en Córdoba, es el único imputado por el crimen de Agostina Vega, la menor que estaba desaparecida hacía una semana en Córdoba y que fue hallada sin vida el sábado.

Según trascendió durante horas de la tarde de este domingo, Barrelier habría tenido un ataque nervioso. Ante este panorama, efectivos penitenciarios de la popularmente conocida como cárcel de Bouwer, tuvieron que intervenir para reducirlo. Tras los tensos momentos, el reo debió ser trasladado al hospital penitenciario, donde permanece sedado.

Si bien en un principio trascendió la versión de que habría intentado quitarse la vida, esta sería desmentida horas después desde el Servicio Penitenciario. Pese a esto, el comunicado reconoce que los profesionales de la salud, durante los controles médicos y psicológicos de rutina, "detectaron la presencia de ideas y pensamientos suicidas". Ante esta situación se activó un protocolo de resguardo "para garantizar su integridad física y psíquica".

"Actualmente, Barrelier permanece internado bajo custodia permanente en el hospital modular ubicado dentro del Complejo Carcelario N.° 1 “Reverendo Padre Luchesse” de Bouwer, donde recibe atención especializada, medicación y seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental pertenecientes al Ministerio de Salud de la Provincia", reza el comunicado.

Según fuentes cercanas a la causa, Barrelier de momento no se ha mostrado colaborativo con la Justicia y se ha negado a prestar declaraciones. En ese contexto, las investigaciones avanzan y se esperan los resultados de la autopsia del cuerpo hallado el sábado en un descampado. Por lo pronto, el análisis de las antenas telefónicas y los primeros resultados constatan que la víctima estuvo en la casa del detenido y que fue asesinada en las primeras horas de su arribo al lugar.

Cabe recordar que el sábado, luego de que sea hallado el cuerpo de Agostina Vega, el abogado de Claudio Barrelier renunció por tener "diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante". Esto fue confirmado por el letrado después de que el propio Barrelier modificara su versión de los hechos durante su última declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

En paralelo al intento de suicidio de Barrelier, su madre, que en un principio le había mostrado públicamente su apoyo, brindó declaraciones en las que se mostró incrédula y conmocionada por las acciones de su hijo. "Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión”, confesó visiblemente afectada por la situación.

En una entrevista brindada a Infobae, la mujer reconoció que tuvo que salir "a decir que me perdonen" y aseguró: "Yo no creí una cosa así". Además, relató que hacía bastante tiempo que no veía a su hijo con frecuencia, aunque mantuvieron un breve encuentro poco antes del crimen: “El lunes lo vi. Lo vi bien”.

“Pensé que era inocente. Yo no lo crié con esos valores. Yo lo crié con educación, con principios... Era un solcito, lo quería todo el mundo. Salía de acá y saludaba a todos. Un chico sano", dijo la madre de Barrelier.

Quién es Claudio Barrelier

Claudio Barrelier, de 33 años, es de momento el único señalado por el crimen de Agostina Vega. En su haber cuenta con una denuncia reciente por privación ilegítima de la libertad, hecho que se dio a conocer cuando una mujer salió corriendo desnuda de la casa del hombre mientras pedía ayuda.

Claudio Barrelier era barra brava del club Instituto de Córdoba y su casa, según contaron vecinos al comienzo de la causa, era utilizada como lugar de encuentro cuando el equipo jugaba de visitantes, momentos en los que a veces se cortaba la calle, confirmaron.

Claudio Gabriel Barrelier desaparición Agostina Córdoba Claudio Barrelier era conocido por ser barra brava del club Instituto de Córdoba. Facebook/claudio.barrelier

Acerca de su trabajo, era empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, pero tras el conocimiento de la acusación fue apartado.

Agostina Vega y Claudio Barrelier se conocían. El hombre había sido pareja de Melisa, su mamá, pero tras cortar relación continuaron siendo amigos, por lo que durante tres años la menor seguía manteniendo vínculo.