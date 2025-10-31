Alerta por tormentas y Zonda en Mendoza: conocé las zonas afectadas

El viernes de Halloween llega con calor y tiempo inestable. El SMN emitió alertas por tormentas fuertes y viento Zonda en gran parte de Mendoza.

El SMN lanzó alertas por tormentas fuertes y ráfagas de viento en varios departamentos.

Llega un Halloween agitado a Mendoza. Este viernes 31 de octubre, el tiempo será inestable y caluroso, con alertas meteorológicas por tormentas fuertes y viento Zonda en distintas zonas de la provincia, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzará con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, alcanzando los 30° de máxima y 12° de mínima en el Gran Mendoza. Si bien la mañana será tranquila, hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la inestabilidad con la probabilidad de tormentas.

Alerta por tormentas en Mendoza El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para los departamentos de este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. Según el parte oficial, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo. Se estiman acumulados de 20 a 40 mm, con picos superiores de forma puntual".

Las tormentas ocurrirán pasada las 20 horas.

Recomendaciones Ante Una Tormenta mapa_alertas (13) Mendoza vivirá un viernes con tiempo inestable, tormentas y viento Zonda. Servicio Meteorológico Nacional Zonda en varias regiones Además, rige una alerta por viento Zonda para Malargüe, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y Las Heras. El fenómeno se sentirá con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, y ráfagas de hasta 75 km/h. Se recomienda precaución, ya que el Zonda puede generar reducción de visibilidad, aumento brusco de temperatura y baja humedad relativa. En el caso del viento zonda, las ráfagas de aire caliente llegarán en la tarde.