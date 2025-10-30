Chandon busca empleados en Mendoza: cómo postularse al trabajo en la bodega

Chandon, la emblemática Maison de vinos espumosos perteneciente al grupo LVMH, lanzó nuevas oportunidades de trabajo en Mendoza. Con presencia en Argentina, California, Brasil, Australia, China e India, Chandon forma parte del viñedo de espumosos más grande del mundo y se distingue por su innovación, diversidad y excelencia enológica.

En esta ocasión, la empresa busca camareros/as y ayudantes de cocina eventuales para sumarse a su equipo en la bodega ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo. Las posiciones están orientadas a personas comprometidas, responsables y con disponibilidad horaria para integrarse durante la temporada alta.

Requisitos para postular a Chandon Para el puesto de camarero/a, se solicita experiencia previa (preferiblemente de un año o más), manejo de inglés excluyente y vocación de servicio. En tanto, el cargo de ayudante de cocina requiere conocimientos o experiencia en gastronomía, además de capacidad para trabajar en equipo y cumplir con los estándares de calidad de la marca.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.04.19 (1) Las postulaciones para trabajar en Chandon se realizan de forma online, a través del portal Hiring Room. Foto: @trabajo.en.mendoza2 La empresa ofrece remuneración acorde al puesto, viáticos o transporte, obra social, y descuentos y obsequios en productos Chandon.