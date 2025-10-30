Chandon busca empleados en Mendoza: cómo postularse al trabajo en la bodega
Chandon, la reconocida bodega de vinos espumosos, lanzó nuevas oportunidades de trabajo en Mendoza.
Chandon, la emblemática Maison de vinos espumosos perteneciente al grupo LVMH, lanzó nuevas oportunidades de trabajo en Mendoza. Con presencia en Argentina, California, Brasil, Australia, China e India, Chandon forma parte del viñedo de espumosos más grande del mundo y se distingue por su innovación, diversidad y excelencia enológica.
En esta ocasión, la empresa busca camareros/as y ayudantes de cocina eventuales para sumarse a su equipo en la bodega ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo. Las posiciones están orientadas a personas comprometidas, responsables y con disponibilidad horaria para integrarse durante la temporada alta.
Requisitos para postular a Chandon
Para el puesto de camarero/a, se solicita experiencia previa (preferiblemente de un año o más), manejo de inglés excluyente y vocación de servicio. En tanto, el cargo de ayudante de cocina requiere conocimientos o experiencia en gastronomía, además de capacidad para trabajar en equipo y cumplir con los estándares de calidad de la marca.
La empresa ofrece remuneración acorde al puesto, viáticos o transporte, obra social, y descuentos y obsequios en productos Chandon.
Las personas interesadas pueden postularse a través del sitio de Hiring Room o escaneando el código QR disponible en las publicaciones oficiales difundidas en redes sociales.