Se hicieron pasar por un local gastronómico y estafaban a gente en busca de trabajo

Estafadores usaron el nombre de un local gastronómico de Chacras de Coria para engañar a personas en busca de trabajo , a partir de publicar falsas vacantes en redes sociales y grupos de WhatsApp con un llamativo requisito por el que pedían dinero. Además, una vez fueron confrontados, los responsables pidieron dinero para eliminar los posteos de su fraude.

El nombre del negocio de gastronomía La Gloria Cantina Cool, ubicado en distrito lujanino de Chacras de Coria, fue utilizado para efectuar el ardid. Según se relató a MDZ, desde este local se enteraron de que circulaba por redes un anuncio de búsqueda de personal falso, con el que se estaba intentando engañar a la gente que buscaba un trabajo.

Una vez que alguien respondía a la falsa convocatoria laboral, los estafadores enviaban un mensaje con una serie de requisitos:

Mientras los tres primeros servían únicamente para dar una imagen más veraz a la estafa, el requisito de "carnet de manipulación de alimentos" era en el cual se basaba el fraude. Es que, seguidamente a los requisitos, se exponía lo siguiente: "En caso de no contar con el carnet de manipulación, te brindo un contacto para que puedas solicitarlo y te lo realicen en el momento y puedas comenzar mañana a trabajar ".

Así, jugando con la necesidad de la gente, se adjuntaba una dirección de correo electrónico bajo el nombre de carnetmanipulació [email protected] . Al contactar este mail, se pedían datos personales de la víctima, asegurando que eran para crear el carnet y la dirección "para que se le entregue en su domicilio".

Luego, venía la estafa, a través del mensaje se compartía un alias para que los estafados transfieran la suma de 20 mil pesos a los embaucadores.

El carnet de manipulación de alimentos es un documento real, oficial y obligatorio que certifica que una persona ha recibido la capacitación necesaria en higiene y seguridad alimentaria para trabajar con alimentos. Es indispensable para trabajar en este tipo de negocios.

Le pidieron dinero a los dueños

Aunque la denuncia por el ardid ya fue radicada en la Justicia mendocina, desde el entorno de los propietarios del comercio gastronómico se contactaron con los estafadores para pedir que se elimine el posteo fraudulento. Sin embargo, los delincuentes respondieron pidiendo dinero para cumplir esta exigencia.

Por su parte, desde las cuentas oficiales del local se compartió el siguiente mensaje para alertar de la situación a sus seguidores: "Desde La Gloria Informamos que están utilizando nuestro nombre convocando gente y haciéndoles transferir dinero para tramitar algún certificado. Las búsquedas de nuestra empresa siempre son presenciales en nuestros lindos lugares de trabajo. Gente mala haciendo cosas malas con las que hay que lidiar. Somos La Gloria, no se dejen estafar".