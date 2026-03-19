"Era un engaña pichanga": declaró Pedro Troglio en la causa por la megaestafa inmobiliaria en La Plata

El director técnico Pedro Troglio declaró en la causa que investiga la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata y aportó detalles sobre el funcionamiento del esquema que habría perjudicado a decenas de inversores.

Fuentes cercanas al caso le revelaron a MDZ que durante su declaración, Troglio describió la operatoria como un “engaña pichanga” y apuntó directamente contra Diego Lacki, el titular de la firma ABES.

Según relató, Lacki “se presentaba como el dueño de ABES” y ofrecía a los interesados ingresar como inversores en distintos desarrollos inmobiliarios. El esquema incluía una promesa clave: quienes abonaran la totalidad del departamento por adelantado recibirían una renta mensual “tipo alquiler”, incluso antes de que la obra estuviera finalizada.

Para Troglio, ese sistema era la base del engaño. “Ofrecía, en el caso de abonar la totalidad del departamento por adelantado, recibir una renta casi desde el momento mismo de la inversión”, explicó.

Los damnificados apuntan contra Diego Lacki, uno de los representantes de la empresa.

En su declaración, el entrenador también cuestionó el modelo de negocio planteado por la empresa. “Para mí era mejor como se estilaba veinte años atrás, que vas pagando a medida que avanza el proyecto”, sostuvo, y contrastó ese esquema con el que ofrecía ABES , en el que se prometían ingresos antes de que las unidades estuvieran terminadas.

Troglio también hizo referencia a las primeras dudas que comenzaron a surgir en torno a los emprendimientos. Según relató, en enero de 2025 un allegado le advirtió que, al pasar por los edificios, no veía avances en las obras ni presencia de trabajadores.

Esa situación motivó consultas al responsable de la firma, quien, según indicó Troglio, minimizaba las preocupaciones y aseguraba que todo estaba en orden.

El destino del dinero

Uno de los puntos más sensibles de su declaración está vinculado al manejo de los fondos invertidos. Troglio señaló que el dinero fue transferido a cuentas personales en Estados Unidos, lo que encendió las alarmas sobre el destino real de los fondos.

Estafa La Plata 2

“Al girar el dinero a cuentas personales en Estados Unidos que nos indicó, fue evidente que no fue aplicado al fideicomiso para el cual estaba comprometida dicha suma”, afirmó.

El momento en que se corta la renta

Otro de los momentos clave fue cuando dejaron de percibir los pagos prometidos. Según explicó, en octubre de 2025 los inversores recibieron una comunicación por correo electrónico en la que la empresa alegaba problemas financieros y anunciaba la suspensión del pago de la renta “hasta nuevo aviso”. Ese hecho marcó el quiebre definitivo en la confianza hacia el emprendimiento.