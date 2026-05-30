Persecución en Maipú: vio a la Policía, intentó darse a la fuga pero terminó detenido

El sujeto intentó escapar ingresando al barrio Maugeri, en Maipú. Los efectivos realizaron un rastrillaje en el recorrido realizado y hallaron un arma.

El hombre fue detenido en Maipú tras intentar escaparse de la policía.

Un hombre de 38 años fue aprehendido este sábado por la mañana en Maipú luego de una persecución policial. Tras interceptar al sujeto, los efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona y encontraron un arma, la cual fue secuestrada. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y de la Comisaría 29°.

Así fue la persecución en Maipú Según el reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las 10, cuando los uniformados realizaban maniobras operativas en inmediaciones de calles Boedo y Correa e intentaron identificar a un sujeto que se encontraba en la zona. Al advertir la presencia de los efectivos, el hombre emprendió la fuga hacia un descampado.

Durante la persecución, el sospechoso cayó en un zanjón, aunque continuó escapando e ingresó al barrio Maugeri. Finalmente, los efectivos lograron darle alcance y procedieron a su aprehensión.

Posteriormente, los policías realizaron un rastrillaje sobre el recorrido efectuado por el hombre durante la huida. Como resultado de esa búsqueda, hallaron un revólver de color plateado que contenía un cartucho en su tambor.

revolver hallado en una persecución en Maipú Tras detener al sujeto, la Policía realizó un rastrillaje en la zona y encontró un revólver de color plateado. Policía de Mendoza