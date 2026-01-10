Megaestafa en La Plata: cuál es la reconocida constructora investigada por la Justicia

Una megaestafa sacude a la ciudad de La Plata y la Justicia investiga a una reconocida constructora por presuntas irregularidades, obras paralizadas y reclamos de más de 160 inversores damnificados. La empresa apuntada es ABES Desarrolladora de Negocios, una firma que se posicionó como referente en desarrollos urbanos y proyectos residenciales en la capital bonaerense.

La investigación judicial se centra en una serie de emprendimientos inmobiliarios que fueron comercializados bajo la modalidad de fideicomisos y que, según las denuncias, no avanzaron conforme a lo prometido. Los reclamos se multiplicaron a medida que las obras quedaron detenidas y los compradores dejaron de recibir respuestas concretas sobre el destino de su inversión.

ABES se presenta como una desarrolladora inmobiliaria y constructora radicada en La Plata , dedicada a la planificación, diseño y ejecución de proyectos urbanísticos y residenciales. Según su propio sitio web, la empresa define sus propuestas como innovadoras y orientadas a “idear emprendimientos inmobiliarios que definen estilos de vida”, con desarrollos distribuidos en distintas zonas de la ciudad.

En su portfolio institucional, la compañía exhibe edificios y emprendimientos como Dezzeo, Lucero, Thymos y Rodericus, además de proyectos especiales como ARGOTH Hotel & Business y el Hilton Garden Inn La Plata Argoth, un desarrollo con respaldo de una cadena hotelera internacional. En ese mismo espacio, ABES destaca valores como la transparencia, el compromiso, la pasión y la vanguardia como pilares de su gestión en el mercado inmobiliario local.

El prestigio de la empresa contrasta con la situación que hoy atraviesan numerosos compradores e inversores. Desde comienzos de 2025, al menos doce obras edilicias de la empresa quedaron paralizadas en distintos barrios de La Plata, con edificios detenidos en diferentes niveles de ejecución y sin señales claras de reactivación.

Estafa La Plata 2

Ante ese escenario, compradores impulsaron acciones judiciales y presentaciones ante la Justicia al advertir la paralización de múltiples obras y la falta de información oficial sobre su avance. Según las presentaciones judiciales, parte de los fondos aportados no se habrían aplicado a los proyectos conforme a lo acordado, y los denunciantes sostienen que se ofrecieron informes y proyecciones de obra que no se correspondían con la realidad.

La denuncia de Pedro Troglio

En las últimas horas, la causa sumó a un denunciante de alto perfil: el exfutbolista y actual director técnico de Banfield, Pedro Troglio. El entrenador presentó una denuncia penal junto a su esposa, Alejandra Soledad Alonso, y afirmó haber invertido sus ahorros en dos fideicomisos administrados por la constructora ABES, cuyas promesas nunca se cumplieron.

troglio Pedro Troglio y su esposa apuntaron contra los administradores de la firma, Diego Lacki y Macarena Núñez. Fotobaires

De acuerdo con el escrito al cual accedió MDZ, el matrimonio ingresó primero al fideicomiso “ABES Dezzeo”, donde se les prometió la entrega de una unidad y el pago de una renta mensual hasta la finalización de la obra. Sin embargo, esos pagos fueron discontinuos y la construcción quedó prácticamente paralizada, sin que se les rindieran cuentas sobre el destino de los fondos aportados.

Posteriormente, Troglio volvió a invertir en el fideicomiso “ABES Lucero”, por un monto mayor, convencido de que la obra se encontraba en un estado avanzado y próxima a finalizar. No obstante, poco tiempo después de concretada la inversión, la obra también quedó detenido y la renta prometida dejó de abonarse, lo que derivó en un grave perjuicio económico y en la presentación judicial que hoy forma parte central de la investigación.

La denuncia del entrenador se suma así a la de decenas de inversores que reclaman respuestas por proyectos inconclusos y dinero que no fue recuperado. La causa continúa en etapa de investigación, con pedidos de allanamientos, secuestro de documentación y peritajes contables y técnicos.

Leé la denuncia completa