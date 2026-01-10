Megaestafa en La Plata: cuál es la reconocida constructora investigada por la Justicia
La Justicia investiga a la constructora ABES por una presunta megaestafa que ya suma más de 160 inversores damnificados y varias obras paralizadas en La Plata.
Una megaestafa sacude a la ciudad de La Plata y la Justicia investiga a una reconocida constructora por presuntas irregularidades, obras paralizadas y reclamos de más de 160 inversores damnificados. La empresa apuntada es ABES Desarrolladora de Negocios, una firma que se posicionó como referente en desarrollos urbanos y proyectos residenciales en la capital bonaerense.
La investigación judicial se centra en una serie de emprendimientos inmobiliarios que fueron comercializados bajo la modalidad de fideicomisos y que, según las denuncias, no avanzaron conforme a lo prometido. Los reclamos se multiplicaron a medida que las obras quedaron detenidas y los compradores dejaron de recibir respuestas concretas sobre el destino de su inversión.
Te Podría Interesar
Una empresa con presencia en La Plata
ABES se presenta como una desarrolladora inmobiliaria y constructora radicada en La Plata, dedicada a la planificación, diseño y ejecución de proyectos urbanísticos y residenciales. Según su propio sitio web, la empresa define sus propuestas como innovadoras y orientadas a “idear emprendimientos inmobiliarios que definen estilos de vida”, con desarrollos distribuidos en distintas zonas de la ciudad.
En su portfolio institucional, la compañía exhibe edificios y emprendimientos como Dezzeo, Lucero, Thymos y Rodericus, además de proyectos especiales como ARGOTH Hotel & Business y el Hilton Garden Inn La Plata Argoth, un desarrollo con respaldo de una cadena hotelera internacional. En ese mismo espacio, ABES destaca valores como la transparencia, el compromiso, la pasión y la vanguardia como pilares de su gestión en el mercado inmobiliario local.
Obras detenidas y reclamos judiciales
El prestigio de la empresa contrasta con la situación que hoy atraviesan numerosos compradores e inversores. Desde comienzos de 2025, al menos doce obras edilicias de la empresa quedaron paralizadas en distintos barrios de La Plata, con edificios detenidos en diferentes niveles de ejecución y sin señales claras de reactivación.
Ante ese escenario, compradores impulsaron acciones judiciales y presentaciones ante la Justicia al advertir la paralización de múltiples obras y la falta de información oficial sobre su avance. Según las presentaciones judiciales, parte de los fondos aportados no se habrían aplicado a los proyectos conforme a lo acordado, y los denunciantes sostienen que se ofrecieron informes y proyecciones de obra que no se correspondían con la realidad.
La denuncia de Pedro Troglio
En las últimas horas, la causa sumó a un denunciante de alto perfil: el exfutbolista y actual director técnico de Banfield, Pedro Troglio. El entrenador presentó una denuncia penal junto a su esposa, Alejandra Soledad Alonso, y afirmó haber invertido sus ahorros en dos fideicomisos administrados por la constructora ABES, cuyas promesas nunca se cumplieron.
De acuerdo con el escrito al cual accedió MDZ, el matrimonio ingresó primero al fideicomiso “ABES Dezzeo”, donde se les prometió la entrega de una unidad y el pago de una renta mensual hasta la finalización de la obra. Sin embargo, esos pagos fueron discontinuos y la construcción quedó prácticamente paralizada, sin que se les rindieran cuentas sobre el destino de los fondos aportados.
Posteriormente, Troglio volvió a invertir en el fideicomiso “ABES Lucero”, por un monto mayor, convencido de que la obra se encontraba en un estado avanzado y próxima a finalizar. No obstante, poco tiempo después de concretada la inversión, la obra también quedó detenido y la renta prometida dejó de abonarse, lo que derivó en un grave perjuicio económico y en la presentación judicial que hoy forma parte central de la investigación.
La denuncia del entrenador se suma así a la de decenas de inversores que reclaman respuestas por proyectos inconclusos y dinero que no fue recuperado. La causa continúa en etapa de investigación, con pedidos de allanamientos, secuestro de documentación y peritajes contables y técnicos.