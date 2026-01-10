Cayó mientras practicaba parapente y fue rescatado en el Cerro Arco

El incidente se registró este sábado por la mañana. La víctima fue inmovilizada en el lugar y derivada al Hospital Central.

La Policía de Mendoza rescató este sábado por la mañana a un parapentista que sufrió un accidente en el Cerro Arco, en la zona precordillerana de Mendoza.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30, en la ladera noreste del cerro, a la altura de la base del helipuerto, cuando un hombre identificado como F. G. sufrió una caída mientras practicaba parapente. Personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que realizaba tareas operativas en el lugar, fue alertado sobre la situación y se dirigió de inmediato al sitio del incidente.

Al localizar a la víctima, los efectivos constataron que presentaba escoriaciones en el rostro y una herida cortante en la frente. Ante este cuadro, se activó el protocolo de actuación correspondiente y se dispuso un operativo coordinado entre distintas dependencias policiales para brindar asistencia y concretar el rescate.

Mientras se aguardaba el arribo de las unidades especializadas, el personal actuante adoptó las medidas de seguridad necesarias, procediendo a la inmovilización del herido mediante la colocación de un collarín cervical y entablillado, logrando estabilizarlo y ponerlo fuera de peligro.

Minutos después, se hizo presente la Patrulla de Rescate, que junto al médico de la unidad diagnosticó politraumatismos varios y pérdida de conocimiento. Debido a la complejidad del terreno y al estado del paciente, se requirió la intervención del helicóptero Halcón 1, que realizó el traslado aéreo del herido al Hospital Central, arribando al nosocomio alrededor del mediodía.