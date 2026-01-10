Sin resultados positivos, continúa la búsqueda de la mujer que cayó al zanjón de los Ciruelos

Los trabajos se concentran en sectores críticos del cauce y canales derivados, aprovechando la interrupción del flujo de agua por dos días.

El operativo de búsqueda de la mujer que fue arrastrada por el zanjón de los Ciruelos el pasado 30 de diciembre continúa este sábado con un despliegue especial de gran magnitud, aprovechando el corte del caudal dispuesto por Irrigación, una medida clave que se extenderá por dos días y permite profundizar los rastrillajes en sectores de difícil acceso.

Desde el inicio del operativo, equipos de la Policía de Mendoza, Bomberos, Defensa Civil y otras fuerzas realizan tareas de búsqueda en distintos puntos del Gran Mendoza y Lavalle, enfrentando terrenos complejos y condiciones climáticas adversas. A pesar del intenso trabajo desarrollado durante los últimos días, hasta el momento no se registraron resultados positivos.

búsqueda de la mujer arrastrada por el zanjón de los Ciruelos Las tareas de este sábado comenzaron alrededor de las 10, con un operativo que se inició en la intersección de calle Aristóbulo del Valle y el canal Cacique Guaymallén. En el lugar trabajan de manera coordinada Defensa Civil, Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Las Heras y Maipú, Policía Rural y la División V.A.N.T. (Vehículos Aéreos No Tripulados), que aporta apoyo aéreo mediante drones para el relevamiento de amplios tramos del cauce.

El despliegue se concentra en aprovechar al máximo la interrupción del flujo de agua para avanzar con rastrillajes exhaustivos en el zanjón de los Ciruelos, el canal Cacique Guaymallén y cursos de agua vinculados, considerados puntos críticos dentro del recorrido que podría haber seguido la víctima.