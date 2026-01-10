Falleció una mujer y otra persona quedó herida tras un fuerte choque en Maipú

El hecho ocurrió en Ruta 60 y Variante Palmira. Los heridos fueron trasladados al Hospital Paroissien, donde una persona murió.

Una mujer falleció y otra persona se encuentra gravemente herida luego de protagonizar un fuerte choque este sábado en el departamento de Maipú, en la intersección de Ruta 60 y Variante Palmira. La víctima fatal fue identificada como Estefania Vanesa Brea, de 30 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 12, cuando un camión Scania con semirremolque, conducido por R. M., de nacionalidad brasileña, circulaba de sur a norte por la Variante Palmira. Por causas que aún se investigan, el rodado colisionó con un automóvil Fiat Uno, que se desplazaba de oeste a este.

Como consecuencia del impacto, el conductor del auto -cuya identidad aún no fue informada- y la mujer acompañante sufrieron heridas de gravedad. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y posteriormente trasladados en delicado estado de salud al Hospital Diego Paroissien.

Sin embargo, ya en el nosocomio informaron el fallecimiento de Brea.

En tanto, el conductor del camión resultó ileso y el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo (0,00 g/l).