Detuvieron a una mujer en el Campo Papa por el robo de una camioneta

El operativo se llevó a cabo este viernes en el barrio de Godoy Cruz. El vehículo fue secuestrado.

En el marco de una investigación por el robo de una camioneta, la Policía de Mendoza realizó este viernes un allanamiento en el barrio Campo Papa, donde lograron encontrar el bien sustraído y detuvieron a una mujer implicada en el ilícito.

El procedimiento fue realizado por la División Sustracción de Automotores, con intervención de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz. Además, se secuestraron autopartes y otros elementos.

camioneta La medida fue el resultado de tareas de investigación vinculadas a la sustracción de una camioneta marca Chevrolet S10, que posibilitaron localizar el vehículo en el interior de un domicilio. El rodado tenía pedido de secuestro por hurto agravado, solicitado por la Oficina Fiscal Virtual, por lo que se procedió a su secuestro.

Durante el procedimiento, el personal también secuestró un motor de vehículo y una tapa de baúl con pedido de secuestro de diciembre de 2025, en el marco de una causa por hurto agravado.

Asimismo, se incautaron una pistola eléctrica, quince llaves fijas de mano, una llave cruz y un par de zapatos de trabajo, los cuales fueron reconocidos como propiedad de la víctima.