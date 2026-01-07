Brutal asesinato en Estados Unidos: quién era la mujer baleada a sangre fría por agentes migratorios

La policía y el alcalde de Minneapolis contradijeron al ICE, y aseguraron que la mujer baleada dentro de su auto no intentó agredir a los agentes ni estaba vinculada a un operativo.

Una mujer de 37 años murió este lunes tras recibir disparos de un agente migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se encontraba dentro de su vehículo en Minneapolis, Estados Unidos. Ahora, las autoridades municipales desmintieron la versión inicial del organismo federal.

El hecho ocurrió cerca de la intersección de East 34th Street y Portland Avenue, en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota. De acuerdo con la información oficial confirmada posteriormente por autoridades locales, la mujer no era objetivo de ninguna investigación ni operativo de inmigración.

En un primer momento, tanto ICE, a través de un comunicado, como Kristi Noem, secretaria de Seguridad del gobierno de Donald Trump, sostuvieron que la mujer habría intentado agredir y atropellar a los agentes federales durante el procedimiento.

Agentes de ICE asesinaron a una mujer en Minnesota Desmentida de las autoridades locales La versión fue rápidamente cuestionada por funcionarios de la ciudad. El alcalde de Minneapolis y el jefe de policía rechazaron de manera tajante esas afirmaciones y aseguraron que no se ajustaban a los hechos.

El jefe del Departamento de Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, publicó un comunicado en redes sociales en el que afirmó que la mujer abatida “era blanca, de mediana edad y no era objetivo de ningún operativo. Estaba dentro de su auto y, aparentemente, bloqueaba la calle por la presencia de los agentes, algo que está ocurriendo no solo en Minneapolis, sino en distintas partes del país”, explicó el funcionario policial.