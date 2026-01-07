Salvaje tiroteo en Estados Unidos: agentes migratorios mataron a sangre fría a una mujer

La mujer se encontraba dentro de su vehículo y cuando aceleró para no ser detenida, un agente migratorio disparó.

Una mujer fue asesinada este miércoles durante una operación de los agentes migratorios de los Estados Unidos pertenecientes a ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). El acontecimiento, ocurrido en Minnesota, quedó registrado gracias a las cámaras de los testigos que se encontraban en el lugar del asesinato.

Luego de ser rodeada por dos vehículos de la agencia federal, el video muestra cómo uno de los agentes se acerca a la puerta del vehículo de la mujer, y cuando intenta abrirla la desconocida acelera.

Agentes de ICE asesinaron a una mujer El comunicado de ICE luego del asesinato Luego del escándalo, la Servicio de Control de Inmigración y Aduanas emitió un comunicado en el que respaldaba la acción del agente de migración que disparó contra la mujer, alegando que "temiendo por su vida, la de sus compañerops y la seguridad pública, realizó disparos efectivos".

image