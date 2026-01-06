Venezuela: la emotiva ceremonia para despedir a una anciana que murió durante los ataques de EE.UU.

Los ataques sorpresivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos en suelo venezolano dejaron decenas de víctimas fatales. Pese a no haber una cifra oficial de los fallecidos, el lunes, los vecinos del estado de La Guaira despidieron a una anciana que perdió la vida el mismo sábado por la madrugada.

La acción militar, que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, también provocó daños en zonas residenciales cercanas a instalaciones militares.

Rosa Elena González , una mujer de 80 años residente del estado venezolano de La Guaira, murió el sábado pasado durante los ataques estadounidenses en medio del operativo para la captura de Nicolás Maduro .

La emotiva ceremonia para despedir a una anciana que murió durante los ataques de EE.UU.

Tras su deceso, los vecinos organizaron una ceremonia íntima y emotiva en una sala reducida, el lunes por la tarde. Allí, una docena de personas rodeó el ataúd de la mujer.

Tal como se puede ver en las imágenes, la ceremonia fue encabezada por un hermano de la fallecida, quien dirigió una oración, seguida por el sermón de un pastor. Ninguno de los presentes quiso brindar declaraciones, mientras que un vehículo policial permanecía apostado en la entrada del recinto funerario.

Quién era Rosa Elena González, la venezolana que murió durante los ataques a Venezuela

González vivía en la urbanización Rómulo Gallegos, en el sector Catia La Mar, una zona ubicada junto a la Meseta de Mamo, donde se encuentra la Academia Militar de la Armada Bolivariana, uno de los blancos de los ataques aéreos ocurridos durante la madrugada del sábado.

Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. EFE

De acuerdo con testimonios recopilados por la agencia EFE, la mujer fue alcanzada por una explosión dentro de su vivienda y falleció luego de ser trasladada a un hospital cercano.

El departamento de González quedó completamente destruido tras el impacto. Las explosiones afectaron toda la estructura del edificio, reventando ventanas y provocando el colapso de una de las fachadas. Las edificaciones vecinas también sufrieron daños visibles, como marcas de esquirlas en sus paredes.

Desde las primeras horas del lunes, personal de obras públicas realizaba tareas de remoción de escombros en el lugar. Además, se instalaron carpas de atención médica y psicológica para asistir a los residentes de la zona. El edificio fue evacuado por sus habitantes el domingo, en forma voluntaria. La zona se encuentra bajo vigilancia de efectivos policiales y personas armadas sin identificación oficial.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no emitieron un balance oficial sobre víctimas civiles, daños materiales o personas heridas.

Mirá todas las fotos del velorio

Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. EFE

Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. EFE

Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. EFE

Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. EFE

Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. EFE

Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. Ceremonia para despedir a Rosa Elena González, anciana que falleció durante los ataques de EE.UU a Venezuela. EFE