Un importante incendio destruyó una vivienda en Guaymallén

El incendio se habría originado a raíz de un cigarrillo encendido y consumió los cinco ambientes de la vivienda.

Un incendio de gran magnitud afectó por completo una vivienda ubicada en la intersección de calles Junín y Las Heras, en el distrito San José de Guaymallén, durante la tarde de este sábado. El hecho se registró alrededor de las 13.45.

Tras ello, se produjo un llamado a la línea de emergencias alertando sobre el incendio en el domicilio, desde el cual se habría escuchado también una explosión. Al arribar al lugar, personal de Bomberos Voluntarios y del Cuartel Central constató que no había personas en el interior de la casa.

Según informaron fuentes policiales, el inmueble consta con cinco ambientes y es propiedad de un hombre de 75 años. Tras las llamas resultó afectado en su totalidad, aunque ninguna persona resultó herida porque no había nadie en su interior en ese momento.

De acuerdo a las primeras pericias, el fuego se habría iniciado en el garaje, presuntamente por un cigarrillo encendido y la acumulación de gran cantidad de residuos en el lugar.

Como consecuencia de las tareas de extinción, una efectivo de Bomberos Voluntarios sufrió quemaduras leves en una de sus manos y fue asistida en el lugar, sin necesidad de ser trasladada a un centro asistencial.