Incendios en Chubut: el ministro de Seguridad asegura que "hubo intención criminal" y que "el daño es inconmensurable"

Según informó el funcionario, el fuego avanza sobre áreas de bosque nativo en dirección a la localidad de Maitén, en Chubut.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, advirtió que la situación de los incendios forestales en la cordillera provincial “varió para mal” en las últimas horas debido a condiciones climáticas adversas que favorecen su propagación. Por otro lado, consideró que el siniestro fue intencional.

“Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”, dijo Iturrioz en diálogo con Splendid AM 990.

Como consecuencia, se registró la destrucción de una vivienda adicional ubicada en una zona boscosa. Con ese hecho, el número de casas afectadas asciende a once. El incendio avanza sobre áreas de bosque nativo en dirección a la localidad de Maitén, integrante de la comarca andina. El Hoyo y Epuyén presentan sectores comprometidos, aunque continúan bajo resguardo mediante tareas de contención.

“Sólo podemos retardarlo aunque tengamos los recursos aéreos. Tenemos muchos recursos, pero la cabeza del incendio lo hace incontrolable, hay que rezar que llueva, que deje de hacer estos calores que también son extraordinarios y no habituales para la zona”, sostuvo, al tiempo que advirtió: “Lo único que hacemos con el trabajo diario es retardar los efectos nocivos de esta inclemencia”.

El ministro de Seguridad de Chubut asegura que los incendios fueron intencionales "Nosotros tenemos ya acreditado con suficiencia que fue intencional y la investigación avanza”, afirmó el funcionario. En este sentido, Iturrioz subrayó: “Una acción negligente es muy diferente a una dolosa. Acá se inició en un lugar súper denso, no se puede caminar a menos que se tenga cierto conocimiento del bosque. Es un lugar que se sabía que el fuego se iba a difuminar rápido, iba a tener sus contornos expandidos rápidamente y, sobre todo, que iba a cortar la única ruta de acceso a Puerto Patriada. Acá hubo una intención criminal que antes no habíamos visto”