El Gobierno vuelve el miércoles a Chubut por los incendios y Santilli se reunirá con un gobernador K

En medio de los graves destrozos que provoca la continuidad del incendio en Chubut , el Gobierno nacional confirmó que habrá nuevas recorridas en las zonas más afectadas por el avance del fuego.

El ministro del Interior, Diego Santilli , quien visitó esta semana las áreas devastadas por los focos ígneos junto al gobernador Ignacio Torres, regresará el miércoles 14 de enero a la provincia.

Fuentes oficiales precisaron que el miembro del gabinete llegará a Chubut en conjunto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , en un contexto de fuertes acusaciones del Ejecutivo a presuntas organizaciones mapuches como los autores de los incendios.

"El fuego intencional es un delito. A cualquiera que lo provoque, lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar y va a pagar. En Argentina, el que las hace, las paga. Sin excepciones", posteó este viernes la antecesora de Patricia Bullrich.

En tanto, durante el video que subió en X la funcionaria expresó: "Vamos con toda nuestra fuerza contra aquellos que incendian nuestro país. Lo que estamos viviendo en la provincia de Chubut es lamentable. Estamos desde el minuto uno con la Agencia Federal de Emergencias colaborando con la provincia. Los incendios en Chubut están atacando bosques, infraestructura y lamentablemente a la población. Estamos trabajando con un enorme despliegue de brigadistas y recursos".

"Estos incendios ponen en peligro la vida de las personas, de la población, sus casas, la propiedad privada y, por supuesto, la vida de todos aquellos que luchan contra el fuego. Sabemos que el 95% de los incendios son producto del accionar humano. Puede ser causa de una fogata mal apagada, de una colilla de cigarrillos, pero también a través de organizaciones criminales que, prendiendo fuego, pretenden generar caos y terror", planteo la ministra.

La titular de la cartera anunció que abrió una investigación especial: "Instruí al DFI de la Policía Federal para que colabore con las autoridades y encuentre a los responsables, porque esto no lo vamos a permitir. Cualquiera que provoque un incendio la va a pagar. No habrá excepciones. Créanme, los vamos a buscar y los vamos a encontrar. Porque en Argentina, el que las hace, las paga".

"Paralelamente, se mantiene activo el despliegue de fuerzas federales y recursos operativos en la zona afectada, en coordinación con las autoridades provinciales y los organismos competentes, con el objetivo de contener el avance del fuego, asistir a la población y preservar áreas naturales", se informó desde el área de Seguridad.

Tanto la Casa Rosada como la gobernación provincial creen que intervinieron “grupos terroristas”, identificados como comunidades mapuches, “con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.

Para el Gobierno, "son violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”.

Santilli sigue de gira con gobernadores y se reunirá con un kirchnerista

Además de confirmarse que el lunes se reunirá en Chaco, donde se verá con Leandro Zdero, se informó que se reunirá el martes con el gobernador K de La Pampa, Sergio Ziliotto. Si bien ya hubo otro encuentro durante diciembre, crece la expectativa por cuál será el rol de los legisladores pampeanos durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.

Además, el funcionario visitará el próximo jueves Mendoza, donde será recibido por el gobernador Alfredo Cornejo, otro aliado de los libertarios.