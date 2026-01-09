"Los vamos a encontrar", el duro mensaje del Gobierno contra los responsables de los incendios en Chubut

El Gobierno nacional salió fuertemente al cruce de quienes habrían iniciado los incendios en la zona sur del país , con principal fuerza en la Provincia de Chubut , donde continúan los operativos de bomberos para apaciguar el fuego.

Mediante un video publicado en X, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , aseguró que hubo responsables, reforzando la idea que fue intencional y producto de la influencia humana el origen del foco ígneo.

" El fuego intencional es un delito. A cualquiera que lo provoque, lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar y va a pagar . En Argentina, el que las hace, las paga. Sin excepciones", posteó la antecesora de Patricia Bullrich .

En tanto, durante el video la funcionaria expresó: " Vamos con toda nuestra fuerza contra aquellos que incendian nuestro país . Lo que estamos viviendo en la provincia de Chubut es lamentable. Estamos desde el minuto uno con la Agencia Federal de Emergencias colaborando con la provincia. Los incendios en Chubut están atacando bosques, infraestructura y lamentablemente a la población. Estamos trabajando con un enorme despliegue de brigadistas y recursos".

"Estos incendios ponen en peligro la vida de las personas, de la población, sus casas, la propiedad privada y, por supuesto, la vida de todos aquellos que luchan contra el fuego. Sabemos que el 95% de los incendios son producto del accionar humano. Puede ser causa de una fogata mal apagada, de una colilla de cigarrillos, pero también a través de organizaciones criminales que, prendiendo fuego, pretenden generar caos y terror", planteo la ministra.

La titular de la cartera anunció que abrió una investigación especial: "Instruí al DFI de la Policía Federal para que colabore con las autoridades y encuentre a los responsables, porque esto no lo vamos a permitir. Cualquiera que provoque un incendio la va a pagar. No habrá excepciones. Créanme, los vamos a buscar y los vamos a encontrar. Porque en Argentina, el que las hace, las paga".

"Paralelamente, se mantiene activo el despliegue de fuerzas federales y recursos operativos en la zona afectada, en coordinación con las autoridades provinciales y los organismos competentes, con el objetivo de contener el avance del fuego, asistir a la población y preservar áreas naturales", se informó desde el área de Seguridad.

¿Cuál es la hipótesis del Gobierno sobre el origen de los incendios?

Tanto la Casa Rosada como la gobernación provincial creen que intervinieron “grupos terroristas”, identificados como comunidades mapuches, “con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.

Para el Gobierno, "son violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”.