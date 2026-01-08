Incendios en Chubut: el avión hidratante más grande de Latinoamérica llegó para combatir las llamas

El gobernador del Chubut , Ignacio Torres , recibió en Esquel al Boeing 737 Fireliner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, que se sumará al operativo contra el incendio forestal activo en la zona de Puerto Patriada, en las cercanías de El Hoyo .

El Boeing 737 Fireliner es una aeronave de uso específico para incendios forestales y una de las tres de su tipo en el mundo, junto a otras dos que operan en Canadá y Australia. El avión operará desde este jueves con base en Esquel, siendo la primera vez que se utiliza para un siniestro de esta magnitud en Chubut . Tiene capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante y se integra a un despliegue que ya incluye cinco aviones hidrantes adicionales y un helicóptero con helibalde.

"Se trata de una aeronave única: solo existen tres en todo el mundo, una operando en Canadá, otra en Australia y esta, que por primera vez va a actuar en Chubut , con capacidad para transportar más de 15.000 litros de agua", manifestó Nacho Torres en un comunicado a través de la red social X, y agregó: "A partir de hoy, este avión va a trabajar junto a los otros cinco aviones hidrantes y el helicóptero con helibalde que ya actúan en la zona, reforzando un despliegue que la provincia sostiene desde el primer día junto a los municipios y la Nación para contener el avance del fuego y llevar tranquilidad a la comunidad de la Cordillera".

La incorporación del avión hidrante se concretó en el marco de los incendios en Chubut que ya arrasaron con más de 2.000 mil hectáreas de bosques nativos e implantados y que ya destruyó al menos 15 viviendas.

De acuerdo con los medios locales, el incendio comenzó el lunes por la tarde y se mantiene activo. Presenta tres frentes que continúan amenazando zonas habitadas. En un principio, el fuego se propagó hacia el oeste de Puerto Patriada, la margen oeste del lago Epuyén, El Desemboque en el lago Puelo, y hacia el cerro Pirque, a unos cinco kilómetros de Lago Epuyén. En las últimas horas, también se informó su avance hacia Rincón de Lobos, cerca de El Hoyo.

Como si fuera poco, las condiciones meteorológicas complican el trabajo de los brigadistas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por temperaturas máximas que oscilan entre los 27 y 30 grados, sin probabilidad de lluvias en el corto plazo. A esto se suman vientos fuertes que favorecen la expansión del fuego.

Mirá el video del incendio en Chubut

Incendio en Chubut

En este contexto, muchos vecinos permanecen alertas y organizados para proteger sus viviendas. Algunos de ellos llevan al menos dos noches sin dormir, en medio de un panorama que ya provocó la evacuación preventiva de distintas zonas de la Comarca Andina, con más de 700 personas fuera de sus hogares.

Recompensa de 50 millones de pesos para dar con los autores de los incendios

En ese contexto, Nacho Torres anunció también una recompensa de 50 millones de pesos para obtener información que permita identificar a los autores del incendio, calificado como intencional por las autoridades. La medida fue comunicada oficialmente tras confirmarse el origen deliberado del fuego, aunque por el momento no se han dado a conocer detenidos ni sospechosos.

Por su parte, el intendente de El Hoyo, César Salamín, informó que ya se consumieron más de 2.000 hectáreas y sostuvo que es una situación que se repite cada año.