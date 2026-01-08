Incendios en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el fuego

El avance de los incendios en Chubut obligó a interrumpir el tránsito en la Ruta 40 en el tramo entre Epuyén y El Hoyo. Hay evacuaciones preventivas.

Los incendios que afectan a la localidad de El Hoyo, en la provincia de Chubut, se agravaron durante la tarde de este jueves, lo que obligó a las autoridades a disponer el corte total de la Ruta Nacional 40, uno de los principales corredores de la Comarca Andina.

La medida de emergencia fue adoptada minutos antes de las 18, ante el avance del fuego sobre el faldeo del cerro Pirque, una situación que representa un riesgo extremo para la circulación vehicular.

Desde la Municipalidad de El Hoyo confirmaron que el tránsito permanece interrumpido entre el Puente Salamín y el acceso a Epuyén, por decisión conjunta de Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad.

cortee de ruta por incendio en chubut Avance de los incendios Según se informó oficialmente, el foco ígneo se encuentra muy próximo a la calzada, lo que vuelve peligrosa cualquier circulación en el sector, tanto para automovilistas como para el personal de emergencia que trabaja en el combate del fuego. Por este motivo, se solicitó a vecinos, transportistas y turistas evitar la zona y respetar estrictamente las indicaciones del personal apostado en los cortes.

El fuego continúa activo y presenta un comportamiento errático, influenciado por las condiciones climáticas. En las últimas horas, las llamas avanzaron en dirección al sector de El Pedregoso, manteniendo en alerta máxima a las brigadas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y a los Bomberos Voluntarios, que trabajan para contener el frente que desciende desde el cerro.