Confirman la intencionalidad de los incendios en Chubut y el gobernador advirtió: "Van a terminar presos"

La Fiscalía de Chubut confirmó que el incendio forestal que afecta a la zona de Puerto Patriada , en la localidad de El Hoyo, fue provocado de manera intencional. Así lo informó el gobernador Ignacio Torres , quien apuntó con dureza contra los responsables y afirmó que “van a terminar presos”.

“Hoy me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional, sino que además se inició en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas”, señaló Torres. El mandatario agregó que la situación implicó un riesgo extremo, ya que existía la posibilidad de que se cerrara el único camino de salida del lugar.

En ese sentido, el gobernador aseguró que el Gobierno provincial avanzará “hasta las últimas consecuencias” para identificar y sancionar a los responsables. “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”, remarcó.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, Torres indicó que la prioridad inmediata es el control del fuego y brindó un detallado informe sobre la situación de los distintos focos en la región cordillerana.

“Tenemos actualmente cinco incendios. El de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El incendio de El Turbio está contenido en un 90%. Por otro lado, permanece activo el foco en el Parque Nacional Los Alerces y ya fue controlado el de Lago Engaño”, precisó.

En cuanto al foco que genera mayor preocupación, el mandatario explicó que el incendio de Puerto Patriada ya afectó unas 1.800 hectáreas. “El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”, detalló, y buscó llevar tranquilidad a la población ante la evolución del siniestro.

“Lo más importante es transmitir calma a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y preparados para cualquier evacuación que sea necesaria, especialmente para las familias de Epuyén, donde el incendio está avanzando, priorizando siempre la seguridad de las personas”, sostuvo Torres.

Respecto del operativo, el gobernador informó que trabajan más de 180 combatientes, junto a más de 100 personas abocadas a tareas logísticas. Además, participan cinco aviones hidrantes y un helicóptero, con el apoyo de brigadistas y recursos enviados por las provincias de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, esta última con un avión hidrante de mayor porte, además del acompañamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.